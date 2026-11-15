Tô Diệp Hà gợi cảm tái xuất sàn diễn, Hà Hồ kết hợp Hà An Huy gây sốt

Tô Diệp Hà ‘tái xuất’ sàn diễn sau thời gian vắng bóng

Sau màn thử sức với điện ảnh qua vai diễn trong dự án Chị chị em em 3, Tô Diệp Hà tiếp tục tái xuất sàn catwalk tại show thời trang của NTK Adrian Anh Tuấn.

Tô Diệp Hà tự tin sải bước khi trở lại sàn catwalk với vai trò vedette.

Cô được giao trình diễn thiết kế váy dài kết hợp áo choàng lông vũ. Thiết kế có dáng váy dài cổ yếm xếp nếp nhẹ nhàng, đường xẻ cao tôn đôi chân cùng áo choàng lông vũ trắng tạo vẻ lộng lẫy, kiêu sa.

Trang phục gây không ít thử thách khi di chuyển lên xuống cầu thang, song người đẹp vẫn kiểm soát trang phục, xử lý phần tà váy linh hoạt. Phong thái điềm tĩnh, bước đi chắc chắn giúp cô hoàn thành màn trình diễn.

Dù từng có kinh nghiệm catwalk, Tô Diệp Hà vẫn không tránh khỏi cảm giác hồi hộp xen lẫn háo hức khi nhận lời tham gia show diễn.

“Đã khá lâu rồi tôi mới có dịp trở lại sàn catwalk nên cảm xúc rất đặc biệt. Vừa nhận được lời mời, tôi đã cảm thấy háo hức nhưng cũng có chút hồi hộp, nhất là khi được anh Adrian Anh Tuấn tin tưởng giao vị trí vedette của màn trình diễn đầu tiên”, cô chia sẻ.

Việc trở lại sàn catwalk trong một show diễn quy tụ nhiều tên tuổi là cơ hội để Tô Diệp Hà tiếp tục thể hiện sự gắn bó với thời trang, lĩnh vực vốn có vị trí đặc biệt trong hành trình hoạt động nghệ thuật của mình.

Với người đẹp, mỗi lần bước lên sàn diễn đều là một trải nghiệm đáng trân trọng. Cô mong mình có thể truyền tải được tinh thần của bộ trang phục và những gì nhà thiết kế gửi gắm.

Tô Diệp Hà hội ngộ các nàng hậu.

Ở hậu trường, Tô Diệp Hà có dịp hội ngộ đàn chị Thanh Hằng. Người đẹp còn gây chú ý với những khoảnh khắc thân thiết bên hoa hậu Emoura Phạm, Phương Linh. Trong lúc chờ đến lượt diễn, họ liên tục trò chuyện, cùng bắt trend và ngẫu hứng nhảy theo nhạc.

Thời gian tới, Tô Diệp Hà sẽ tiếp tục theo đuổi diễn xuất và hé lộ những dự án mới đến khán giả khi thời điểm thích hợp. Tuân vào nghề từ đầu thập niên 2000. Anh từng sáng tác các bài như: Nụ hôn của gió, Anh em mình là một gia đình, Người luôn bên cạnh em, Phận làm con... Tuy nhiên, sự ra đi của mẹ khiến anh rơi vào khoảng lặng, mất nhiều năm để chữa lành.

Những năm qua, A Tuân nỗ lực trở lại, chứng minh sự bền bỉ và tình yêu nghệ thuật. Anh xem đây là cách để tri ân những người luôn ủng hộ anh dù ở thời đỉnh cao hay khi gặp biến cố trong cuộc sống.

Hồ Ngọc Hà - Hà An Huy ‘gây sốt’ khi kết hợp

MV mang tên Lời ong bướm của Hồ Ngọc Hà và Hà An Huy vừa ra mắt trên YouTube, mở màn dự án album phòng thu thứ 8 của nữ ca sĩ.

Hà Hồ kết hợp cùng đàn em Hà An Huy.

Ca khúc do nhạc sĩ Đỗ Hoàng Long chấp bút với ca từ day dứt, giai điệu buồn man mác. Bài hát nói về hai người chênh lệch tuổi tác nhưng lại đồng điệu về năng lượng, tâm hồn. Mỗi người đều có cảm xúc riêng và ai cũng muốn được mọi người thấu hiểu.

Hồ Ngọc Hà cho biết khi nghe câu hát "Ngày anh biết yêu như bây giờ, thì em đã trải qua muôn vàn sóng gió…” cô chợt nghĩ tới Hà An Huy.

Trong mắt cô, Huy có một giọng ca đẹp, ấm áp và đầy trữ tình, thừa sức dẫn dắt và xử lý mọi cung bậc cảm xúc trong câu chuyện "tình chị em".

Trong suốt quá trình thu âm, Hà An Huy cho thấy là một giọng ca đầy nội lực, có chiều sâu và làm việc rất chuyên nghiệp.

Hà Hồ đánh giá cao giọng hát tình cảm, nội lực của giọng ca trẻ.

“Buổi thu âm có thể nói là lâu nhất cuộc đời tôi vì nhiều thử thách. Tuy nhiên, có sự hỗ trợ của chị Hồ Ngọc Hà, anh Châu Đăng Khoa nên buổi thu âm hoàn thành nhanh hơn dự kiến ban đầu”, nam ca sĩ sinh năm 2003 bày tỏ.

Sự kết hợp giữa Hồ Ngọc Hà và Hà An Huy gây bất ngờ ngay từ khi ê-kíp của Hồ Ngọc Hà công bố. Đây là lần đầu tiên cả 2 kết hợp cùng nhau trong một sản phẩm âm nhạc chính thức.

Sự bắt tay giữa một giọng ca giàu trải nghiệm, quyến rũ của Hồ Ngọc Hà cùng với giọng ca có chiều sâu và giàu cảm xúc của Hà An Huy được kỳ vọng mang đến những điều thú vị. MV đạt hàng triệu lượt xem - nghe trên các nền tảng, nhận phản hồi tích cực từ khán giả.

MV "Lời ong bướm" của Hà Hồ và Hà An Huy

Ảnh, clip: NVCC