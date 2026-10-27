Tô điểm quê hương, hướng đến Festival Hoa Đà Lạt

Đoàn thanh niên Đồn Biên phòng Thanh Hải phối hợp tổ chức trồng cây xanh ở phường Tiến Thành

Lan tỏa tinh thần làm đẹp quê hương

Mỗi mùa Festival Hoa Đà Lạt, những con đường, góc phố và không gian công cộng lại được chăm chút, tô điểm bằng sắc hoa rực rỡ. Không chỉ là dịp tôn vinh hoa và nghề trồng hoa, lễ hội còn góp phần quảng bá hình ảnh một Lâm Đồng mới, tiếp nối tình yêu thiên nhiên và lan tỏa ý thức gìn giữ cảnh quan trong cộng đồng.

Hướng đến Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026, tinh thần làm đẹp cảnh quan được nhìn nhận trong không gian rộng hơn, từ vùng đất ngàn hoa đến những miền quê, vùng biển và hải đảo của tỉnh Lâm Đồng. Mỗi địa phương có đặc điểm tự nhiên, lợi thế và cách làm riêng, nhưng đều hướng đến mục tiêu xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp, tạo sức hấp dẫn cho từng điểm đến.

Cùng nhau làm đẹp các tuyến đường ở Đặc khu Phú Quý

Nếu Đà Lạt gây ấn tượng với những vườn hoa, rừng thông và khí hậu cao nguyên, vùng duyên hải lại có nét quyến rũ từ bãi cát, hàng dừa, làng chài và nhịp sống gắn với biển. Những vẻ đẹp ấy sẽ được gìn giữ tốt hơn khi cảnh quan tự nhiên được trân trọng, môi trường được bảo vệ và người dân cùng có trách nhiệm với không gian sống của mình.

Tại Đặc khu Phú Quý, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Phú Quý và Đoàn thanh niên liên tục tổ chức các hoạt động trồng cây, vệ sinh môi trường, góp phần làm đẹp địa bàn. Tại khu vực ven biển phía Đông tỉnh, Chi đoàn Đồn Biên phòng Thanh Hải phối hợp với Đoàn phường Tiến Thành tổ chức trồng cây xanh ở Tiến Thành.

Ở xã Phan Rí Cửa, các đoàn thể, lực lượng vũ trang và Nhân dân tổ chức vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, chỉnh trang khu dân cư. Những tuyến đường, khu vực công cộng nhanh chóng được làm sạch tạo diện mạo khang trang, góp phần hình thành thói quen giữ gìn vệ sinh trong cộng đồng.

Người dân chung tay thu gom rác làm sạch bãi biển

Những hoạt động trên cho thấy, làm đẹp quê hương không nhất thiết bắt đầu từ những công trình lớn. Một cây xanh được trồng và chăm sóc, một bãi biển được thu gom rác hay một tuyến đường được giữ gìn sạch sẽ đều là những đóng góp cụ thể. Khi được duy trì thường xuyên và có sự tham gia của nhiều lực lượng, những việc làm nhỏ sẽ tạo nên chuyển biến tích cực cho môi trường sống.

Giữ màu xanh cho những điểm đến

Với bờ biển dài, cảnh quan tự nhiên đặc trưng và hệ thống dịch vụ du lịch phát triển, các địa phương ven biển có nhiều điều kiện để thu hút du khách, trong đó có Mũi Né. Tuy nhiên, tình trạng rác thải từ đại dương trôi dạt vào bờ, cùng với chất thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt, đánh bắt và kinh doanh dịch vụ, tạo áp lực đối với công tác bảo vệ môi trường.

Đoàn Thanh niên cùng các lực lượng phường Mũi Né thu gom rác, làm sạch bờ biển Mũi Né

Trước yêu cầu thực tế, UBND phường Mũi Né đã xây dựng phương án thu gom, xử lý rác thải biển với tổng kinh phí dự kiến 21 tỷ đồng. Theo phương án, công tác thu gom dự kiến thực hiện mỗi tuần một lần, kết hợp phương tiện cơ giới tại các bãi cát với thu gom thủ công ở những khu vực bãi đá, kè đá khó tiếp cận; rác sau khi thu gom sẽ được vận chuyển bằng phương tiện chuyên dụng đến nơi xử lý.

Thanh niên Biên phòng và người dân chung tay thu gom rác làm sạch bãi biển

Phương án trên cho thấy yêu cầu bảo vệ cảnh quan biển cần được thực hiện có kế hoạch, nguồn lực và phương thức phù hợp. Để duy trì hiệu quả, bên cạnh trách nhiệm của cơ quan quản lý, các cơ sở lưu trú, doanh nghiệp dịch vụ, hộ kinh doanh, ngư dân và du khách cần cùng tham gia hạn chế rác thải, giữ gìn không gian chung.

Từ câu chuyện ở Mũi Né có thể nói, làm đẹp một điểm đến không chỉ là chỉnh trang đường phố hay tạo thêm những góc cảnh quan bắt mắt. Điều quan trọng hơn là xây dựng môi trường sạch sẽ, an toàn và thân thiện, nơi vẻ đẹp tự nhiên được gìn giữ, hoạt động du lịch gắn với trách nhiệm bảo vệ môi trường.

Sắc tím hoa bằng lăng bên cung đường du lịch nối phường Phú Thủy và Mũi Né

Tinh thần ấy đang được lan tỏa đến từng khu dân cư, thôn xóm và hải đảo. Nếu ở khu vực Đà Lạt, việc chăm sóc hoa và cây xanh góp phần làm nên nét đặc trưng của thành phố, thì tại các địa phương ven biển, giữ sạch bãi cát, thu gom rác và bảo vệ hệ sinh thái cũng là cách gìn giữ giá trị riêng của mỗi vùng đất.

Vẻ đẹp hoa bằng lăng từ trên cao nhìn về trung tâm phía Đông lúc hoàng hôn

Từ sắc hoa Đà Lạt đến màu xanh của những hàng cây, bãi biển và miền quê, mỗi địa phương đang góp thêm một nét riêng vào bức tranh chung của Lâm Đồng. Khi chính quyền, lực lượng chức năng, doanh nghiệp và người dân cùng chung tay, vẻ đẹp của mỗi vùng đất không chỉ hiện diện trong những dịp lễ hội mà còn được bồi đắp qua từng ngày, góp phần gìn giữ cảnh quan, nâng cao sức hấp dẫn của các điểm đến, xây dựng hình ảnh Lâm Đồng xanh, thân thiện, phát triển bền vững.