Các ĐBQH tỉnh dự tiếp xúc cử tri tại xã Bình Giang.

Cùng dự buổi TXCT có đồng chí Phạm Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, ĐBQH khóa XVI; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh cùng Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thông báo kết quả Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI trước cử tri.

Tại hội nghị, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh đã thông tin đến các cử tri về kết quả Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI diễn ra trong 27 ngày tại Hà Nội. Kỳ họp đã thông qua 38 luật, 18 nghị quyết, nhiều luật, bộ luật quan trọng được ban hành mới hoặc sửa đổi toàn diện, tạo cơ sở pháp lý cho giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra và thúc đẩy phát triển đất nước; cho ý kiến đối với 5 dự án luật để tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý, trình xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ Ba.

Quốc hội đã xem xét, quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2027; phê duyệt chủ trương đầu tư một chương trình mục tiêu và 3 dự án quan trọng quốc gia; xem xét các nội dung về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công tác nhân sự và những vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền. Quốc hội cũng tiến hành phiên chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ, tập trung vào hai lĩnh vực: tài chính và khoa học, công nghệ.

Tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI, Đoàn ĐBQH tỉnh đã có 263 lượt phát biểu, trong đó 36 lượt phát biểu trực tiếp tại Hội trường.

Cử tri xã Bình Giang nêu kiến nghị với Đoàn ĐBQH tỉnh tại buổi TXCT.

Tại hội nghị TXCT, cử tri của các xã đã kiến nghị với Đoàn ĐBQH tỉnh một số nội dung như: xem xét chế độ phụ cấp đối với chức danh Phó Chủ tịch các hội (Người cao tuổi, Chữ thập đỏ, Khuyến học); chế độ, chính sách đối với cán bộ và lực lượng tham gia công tác ở cơ sở. Đề nghị Nhà nước quan tâm đầu tư, nâng cấp Di tích lịch sử quốc gia Đình Triều Hội (xã Bình Giang) vì hiện nay khu nội tự di tích Đình Triều Hội đã xuống cấp nghiêm trọng. Đề nghị Trung ương Đoàn xem xét điều chỉnh tiêu chuẩn xét kết nạp sớm đối với thanh niên từ đủ 15 tuổi, theo hướng cụ thể hóa tiêu chí từ "có thành tích đặc biệt xuất sắc" thành "đội viên ưu tú, có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và tích cực tham gia công tác Đội, phong trào thanh, thiếu nhi"…

Đồng chí Phạm Hùng Thắng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri tại buổi TXCT.

Phát biểu tại buổi TXCT, đồng chí Phạm Hùng Thắng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri các địa phương; đồng thời, thông tin một số chỉ tiêu cơ bản, nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của tỉnh năm 2026.

Về những ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng chí khẳng định, Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu đầy đủ, tổng hợp và chuyển các nội dung đến Quốc hội, Chính phủ và cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định. Đồng chí cũng giải đáp, làm rõ thêm một số ý kiến, kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc.