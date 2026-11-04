Tổ dân phố số 1 Duyên Hải, phường Lào Cai tổ chức điểm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026

Quang cảnh ngày hội.

Dự ngày hội có đồng chí Trần Văn Thiện - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; 45 Trưởng ban Công tác Mặt trận các tổ dân phố cùng đông đảo Nhân dân tổ dân phố số 1 Duyên Hải.

Đông đảo cán bộ và Nhân dân tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ dân phố số 1 Duyên Hải.

Tại ngày hội, các đại biểu và Nhân dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm xây dựng và trưởng thành của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư trong năm 2026.

Tổ dân phố số 1 Duyên Hải có 375 hộ, với gần 2.000 nhân khẩu thuộc 12 dân tộc cùng sinh sống. Phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận, Nhân dân trong tổ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, chung sức phát triển kinh tế, nâng cao đời sống và xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh.

Đại diện Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố số 1 Duyên Hải báo cáo kết quả thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động tại khu dân cư năm 2026.

Năm 2026, phong trào xây dựng đời sống văn hóa đạt nhiều kết quả tích cực, với 366/375 hộ được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 97,6%. Công tác khuyến học, khuyến tài được quan tâm; trong năm học 2025 - 2026, có 90 học sinh đạt thành tích xuất sắc được biểu dương, khen thưởng. Nhân dân tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, chăm lo gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời đóng góp hơn 65 triệu đồng xây dựng, chỉnh trang nhà văn hóa.

Cùng với đó, phong trào bảo vệ môi trường, xây dựng tuyến phố văn minh được duy trì thường xuyên. Trong năm, khu dân cư tổ chức nhiều đợt ra quân vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, thu hút hơn 700 lượt người tham gia; tỷ lệ phân loại rác thải tại nguồn đạt trên 98%.

Công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy được chú trọng, với 95% hộ gia đình tự trang bị bình chữa cháy, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Trần Văn Thiện - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Lào Cai phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Trần Văn Thiện - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Lào Cai ghi nhận, biểu dương những kết quả mà cán bộ và Nhân dân tổ dân phố số 1 Duyên Hải đạt được trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn khu dân cư tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh, trật tự. Đồng thời, đề nghị Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, vận động Nhân dân tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, chung sức xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, an toàn và hạnh phúc.

Lãnh đạo phường Lào Cai trao quà cho các gia đình tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thường trực Đảng ủy, HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Lào Cai tặng quà chúc mừng tổ dân phố số 1 Duyên Hải nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong khuôn khổ ngày hội, các đại biểu và Nhân dân đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay trong xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh; biểu dương các gia đình, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp trong các phong trào thi đua năm 2026. Đại diện các gia đình cũng ký giao ước thi đua, quyết tâm xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn minh, hạnh phúc.

Đại diện các gia đình tổ dân phố số 1 Duyên Hải ký giao ước thi đua xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn minh, hạnh phúc.

Phát huy những kết quả đạt được, tổ dân phố số 1 Duyên Hải tiếp tục vận động Nhân dân đoàn kết phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh, trật tự và phát huy dân chủ ở cơ sở; phấn đấu năm 2027 nâng tỷ lệ gia đình văn hóa lên 98%, xây dựng khu dân cư ngày càng an toàn, ấm no, hạnh phúc.

Đông đảo Nhân dân tổ dân phố số 1 Duyên Hải hào hứng tham gia nhảy sạp trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Người dân tổ dân phố số 1 Duyên Hải hào hứng tham gia trò chơi đẩy gậy.

Sau phần lễ, các hoạt động giao lưu văn nghệ, trò chơi dân gian như kéo co, đẩy gậy, nhảy sạp diễn ra sôi nổi, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư.