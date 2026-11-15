Chiều 15-11, Tổ dân phố Phước Thịnh (phường Nam Nha Trang) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2026) gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11).

Năm 2026, cán bộ và Nhân dân Tổ dân phố Phước Thịnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động tại địa phương. Nổi bật là việc vận động Quỹ “Vì người nghèo” đạt 6,6 triệu đồng, vượt 11% kế hoạch; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ hàng trăm lượt gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn và học sinh nghèo với tổng kinh phí hàng chục triệu đồng. Qua đó, góp phần chăm lo đời sống Nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết, giữ gìn an ninh trật tự và vệ sinh môi trường tại khu dân cư.

Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND phường và Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố biểu dương các cá nhân tiêu biểu trong công tác xây dựng cộng đồng dân cư.

Phát biểu tại ngày hội, lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND phường ghi nhận, biểu dương những kết quả mà cấp ủy, Ban Công tác Mặt trận và Nhân dân Tổ dân phố Phước Thịnh đã đạt được thời gian qua. Đồng thời, đề nghị thời gian tới, cán bộ và Nhân dân Tổ dân phố Phước Thịnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Nam Nha Trang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác Mặt trận và nhân rộng các mô hình tự quản xây dựng khu dân cư “sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”.

Dịp này, Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác xây dựng cộng đồng dân cư; trao 10 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn và phát động phong trào thi đua năm 2027, hướng đến xây dựng tổ dân phố ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.