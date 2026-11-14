Tổ dân phố Phố Cũ tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Phương Huy trao quà của Ủy ban MTTQ tỉnh cho tổ dân phố Phố Cũ.

Tổ dân phố Phố Cũ hiện có 349 hộ với 1.345 nhân khẩu, gồm 5 dân tộc Tày, Nùng, Kinh, Hoa và Sán Chay cùng sinh sống. Năm 2026, Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thị. Công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, khuyến học, khuyến tài được quan tâm triển khai. Các hoạt động thăm hỏi gia đình chính sách, hỗ trợ hộ hoàn cảnh khó khăn, động viên học sinh có thành tích trong học tập được duy trì. Nhân dân tích cực tham gia chỉnh trang đường, ngõ, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan khu dân cư xanh, sạch, đẹp; duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, góp phần tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng. Năm 2026, tổ dân phố có 314/349 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 90,2%; 10 hộ được biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu.

Tại ngày hội, tổ dân phố Phố Cũ phát động nhân dân tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng khu dân cư an toàn, văn minh, ấm no, hạnh phúc; tham gia ủng hộ Quỹ Vì người nghèo năm 2026.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Phương Huy trao quà của Ủy ban MTTQ tỉnh cho tổ dân phố Phố Cũ.