Hiện, phường Bồ Đề có 45 tổ hòa giải, với 233 hòa giải viên. Thời gian qua, công tác hòa giải cơ sở rất được cấp ủy, chính quyền phường quan tâm thực hiện, do đó chất lượng hoạt động hòa giải từng bước được nâng lên, số vụ hòa giải thành ngày càng tăng.

Ông Lê Trạc Hội, Tổ trưởng kiêm thành viên tổ hòa giải tổ dân phố 11, thông tin, tổ dân phố 11 là địa bàn đông dân cư của phường, với 970 hộ dân, 3634 nhân khẩu. Tổ hòa giải hiện có 5 thành viên, các thành viên tổ hòa giải đều nhiệt tình, có uy tín và trách nhiệm cao với cộng đồng.

Từ ngày 1-1-2026 đến nay, trên địa bàn tổ dân phố xảy ra 1 vụ mâu thuẫn nhỏ. Tổ hòa giải đã nhanh chóng vào cuộc, gặp gỡ, tuyên truyền và phân tích cho các bên hiểu rõ đúng - sai của từng bên, do đó mâu thuẫn được xóa bỏ.

“Tổ hòa giải tổ dân phố 11 là một trong những tổ hòa giải hoạt động hiệu quả cao của phường”, ông Lê Trạc Hội nhấn mạnh.

Ông Lê Trạc Hội: "Thời gian gần đây, những mâu thuẫn, tranh chấp trong cộng đồng dân cư ngày càng giảm, người dân trong tổ dân phố 11 sống đoàn kết và ý thức chấp hành pháp luật được nâng cao". Ảnh: Biên Phạm

Theo ông Lê Trạc Hội, để có được kết quả đáng mừng trên là do thời gian qua, công tác hòa giải cơ sở được cấp ủy, chính quyền phường quan tâm, chú trọng triển khai đồng bộ các giải pháp, từ tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến củng cố tổ chức và nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên.

Cùng với đó, mạng lưới tổ hòa giải được củng cố, thu hút sự tham gia của nhiều lực lượng tại địa phương như Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Người cao tuổi, Hội Cựu chiến binh. Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho hòa giải viên cũng được duy trì định kỳ hàng năm.

Để nâng cao hiệu quả công tác hòa giải cơ sở cũng như hòa giải viên trên địa bàn tổ dân phố nói riêng và phường Bồ Đề nói chung, ông Lê Trạc Hội mong muốn, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền phường tiếp tục quan tâm, tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ những người làm công tác hòa giải nhằm trang bị cho các hòa giải viên đầy đủ kiến thức pháp luật, kỹ năng hòa giải để họ chủ động nắm bắt tình hình từ cơ sở, kịp thời tháo gỡ những mâu thuẫn ngay từ khi mới phát sinh.