Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Trung tâm hội nghị phường Lào Cai và kết nối trực tuyến tới phường Cam Đường, xã Cốc San và xã Hợp Thành.

Tham gia hội nghị, có các đại biểu Tổ đại biểu số 9 HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan; lãnh đạo đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và cử tri phường Lào Cai, phường Cam Đường, xã Cốc San, xã Hợp Thành.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Tổ đại biểu số 9 HĐND tỉnh đã báo cáo khái quát kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 10 tháng năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2026.

Đại diện Tổ đại biểu số 9 HĐND tỉnh báo cáo khái quát kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 10 tháng năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2026.

Theo đó, trong 10 tháng đầu năm 2026, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự điều hành của UBND tỉnh và sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Một số chỉ tiêu đạt và vượt kịch bản đề ra, các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch, thu hút đầu tư, chuyển đổi số và bảo đảm an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm triển khai. Trong số 26 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu theo Nghị quyết của HĐND tỉnh, đến hết tháng 10/2026, có 9/14 chỉ tiêu dự ước vượt so với kịch bản; 12/26 chỉ tiêu còn lại được đánh giá kết quả cả năm.

Một số kết quả nổi bật: đến ngày 02/11/2026, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 17.793,7 tỷ đồng, tăng 16,84% so với cùng kỳ; bằng 101,47% dự toán Trung ương giao; giải ngân vốn đầu tư công đạt 88,95% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, vượt mốc tiến độ 10 tháng, đứng thứ 4/34 tỉnh, thành phố. Toàn tỉnh có 13.339 doanh nghiệp, tăng 12,6% so với cùng kỳ. Lĩnh vực văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục và an sinh xã hội được quan tâm.Quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội cơ bản ổn định.

Về giải quyết kiến nghị của cử tri, đến tháng 10/2026, có tổng số 40 nội dung kiến nghị của cử tri các xã, phường Lào Cai, Cam Đường, Hợp Thành, Cốc San. Trong đó có 26 nội dung kiến nghị đã giải quyết xong, chiếm 65 %; còn 14 nội dung đang tiếp tục giải quyết, chiếm 35 %.

Tổ đại biểu số 9 cũng thông báo dự kiến thời gian, địa điểm, nội dung và công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 9 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2026) HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cử tri phường Lào Cai nêu ý kiến, kiến nghị tại hội nghị.

Tại hội nghị, cử tri đã nêu 10 ý kiến, kiến nghị trên các lĩnh vực. Tiêu biểu như cử tri phường Lào Cai kiến nghị tỉnh điều chỉnh, bổ sung một số khoản thu về dịch vụ trông trưa, thuê cấp dưỡng nấu ăn tại các trường học; có cơ chế đặc thù đối với giáo dục tại các phường biên giới; có kinh phí hỗ trợ thừa giờ và quản lý học sinh ngoài giờ chính khóa; sớm hoàn thành chi trả chế độ chính sách cho cán bộ nghỉ theo Nghị định 154/2025/NĐ - CP của Chính phủ; các cấp có thẩm quyền nghiên cứu điều chỉnh cơ chế xác định kinh phí tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng đối với các đơn vị sự nghiệp công lập được giao nhiệm vụ.

Cử tri phường Cam Đường kiến nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các tổ chức hội quần chúng phù hợp; khẩn trương hoàn thiện hạ tầng điện, nước phục vụ các hộ dân tại khu tái định cư tại Tiểu khu đô thị 16; đẩy nhanh tiến độ sửa chữa, nâng cấp tuyến đường Trần Hưng Đạo trên địa bàn phường; tháo gỡ khó khăn về đổi tên đường phố và các công trình công cộng.

Cử tri xã Cốc San kiến nghị tỉnh xem xét tăng phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách cấp thôn, tổ dân phố; đảm bảo mỹ quan đô thị, an toàn giao thông tại nút giao IC19; sớm triển khai di chuyển các hộ dân ra khỏi khu vực có nguy cơ xảy ra thiên tai.

Đại diện một số sở, ngành của tỉnh trả lời kiến nghị của cử tri.

Sau khi nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại diện các sở, ban, ngành liên quan đã trực tiếp trả lời, giải đáp ý kiến của cử tri.

Ông Nguyễn Quốc Huy - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Lào Cai, đại diện Tổ đại biểu số 9 HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Quốc Huy - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Lào Cai, đại diện Tổ đại biểu số 9 HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến, kiến nghị của các cử tri. Các ý kiến đều xuất phát từ thực tiễn, phản ánh khó khăn, vướng mắc, những vấn đề phát sinh trong đời sống Nhân dân, thể hiện tinh thần, trách nhiệm, tâm huyết của cử tri.

Tổ đại biểu số 9 HĐND tỉnh tiếp thu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri để hoàn thiện các báo cáo trình HĐND tỉnh tại kỳ họp số 9 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2026) HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, dự kiến tổ chức trong 02 ngày, từ ngày 08/12/2026 đến ngày 09/12/2026.

Đối với các ý kiến vượt thẩm quyền giải quyết của tỉnh, Tổ đại biểu sẽ báo cáo các cấp có thẩm quyền của Trung ương quan tâm xem xét, giải quyết. Trong thời gian tới, trên cơ sở phản ánh của cử tri, Tổ đại biểu số 9 HĐND tỉnh tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, giám sát giải quyết những vấn đề tại cơ sở, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân.