Tổ đại biểu số 9 HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 tại xã Vũ Lễ và xã Tân Tri

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bắc Sơn phát biểu trong chương trình tiếp xúc cử tri tại xã Vũ Lễ

Các đại biểu và cử tri tham gia hội nghị tại xã Tân Tri

Trong chương trình, các cử tri được thông tin dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp cuối năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2026 - 2031; thông tin tóm tắt về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2026 của tỉnh và địa phương.

Cử tri xã Vũ Lễ phát biểu tại hội nghị

Bên cạnh đó, cử tri được báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền; tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của HĐND các cấp.

Cử tri xã Tân Tri phát biểu tại tại hội nghị

Tiếp đó, với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, các cử tri đã nêu lên một số đề xuất, kiến nghị liên quan đến các nội dung như đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm đầu tư, nâng cấp các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã; giảm phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phí chuyển mục đích sử dụng đất; điều chỉnh chế độ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn; xem xét quy định về giá nước sinh hoạt; việc xử lý khơi thông dòng chảy mương nước; nâng cấp hệ thống tưới tiêu cho nội đồng.

Cử trí cũng phản ánh, kiến nghị các vấn đề liên quan đến công tác đảm bảo vệ sinh môi trường; việc hỗ trợ cây giống, vắc xin tiêm phòng dịch bệnh cho gia súc, gia cầm trên địa bàn...

Cử tri xã Tân Tri phát biểu tại tại hội nghị

Sau khi lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại 2 xã, đại diện Tổ đại biểu số 9 HĐND tỉnh và lãnh đạo chính quyền các địa phương đã trực tiếp trao đổi, làm rõ những nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng thời, tổ đại biểu ghi nhận, tiếp thu toàn bộ các ý kiến xác đáng của cử tri để tổng hợp, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định trong thời gian tới.