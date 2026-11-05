Tổ đại biểu số 9 HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm tại xã Vũ Lăng

Các đại biểu dự hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Vũ Lăng

Đại biểu Tổ đại biểu sô 9 HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Vũ Lăng

Tại chương trình, các cử tri được nghe thông tin dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp cuối năm 2026 của HĐND tỉnh; thông tin tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2026; kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Đồng thời các cử tri được tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của HĐND các cấp.

Cử tri xã Vũ Lăng nêu ý kiến tại hội nghị

Sau khi nghe các nội dung đại biểu HĐND tỉnh trình bày, cử tri xã Vũ Lăng đồng tình, vui mừng với những kết quả của tỉnh đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2026 cũng như kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri.

Cử tri xã Vũ Lăng nêu ý kiến, kiến nghị tại hội nghị

Đồng thời các cử tri nêu một số kiến nghị liên quan đến việc đầu tư, củng cố hạ tầng giao thông; xây dựng hệ thống kênh mương thủy lợi phục vụ sản xuất; đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất văn hóa, thiết chế văn hóa; giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường ở điểm chăn nuôi; một số chế độ, chính sách...

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, sát thực tiễn, liên quan trực tiếp đến đời sống sinh hoạt cũng như phát triển kinh tế - xã hội của cử tri xã Vũ Lăng. Đồng thời trao đổi, làm rõ một số ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, chế độ, chính sách.

Đối với các nội dung kiến nghị liên quan đến trách nhiệm của xã, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu lãnh đạo xã Vũ Lăng tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri và giải quyết theo thẩm quyền nhanh chóng, đúng quy định. Đối với một số ý kiến, kiến nghị khác của cử tri, tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu, tổng hợp để chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Vũ Lăng

Nhân dịp này, lãnh đạo HĐND tỉnh trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Vũ Lăng.