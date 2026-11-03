Tổ đại biểu số 9 HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Nhất Hoà, Hưng Vũ

Các đại biểu dự hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Nhất Hoà

Các đại biểu dự hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Hưng Vũ

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã được thông tin về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh và HĐND xã nhiệm kỳ 2026 - 2031; xem phóng sự về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 của tỉnh và xã.

Đại biểu thuộc Tổ đại biểu số 9 HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Hưng Vũ

Bà Dương Thanh Thuý, Ủy viên chuyên trách Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đại biểu thuộc Tổ đại biểu số 9 HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cử tri đã nêu ý kiến, kiến nghị về một số nội dung: công tác giao đất, giao rừng; đầu tư, sửa chữa, nâng cấp các công trình cầu, đường giao thông, hệ thống thủy lợi, thoát nước; giải quyết các vướng mắc trong chuyển đổi mục đích sử dụng đất; hỗ trợ người dân trong thực hiện các thủ tục hành chính, tích hợp thông tin trên ứng dụng VNeID và thanh toán các dịch vụ thiết yếu; về chế độ, chính sách đối với cán bộ không chuyên trách ở thôn...

Cử tri xã Nhất Hoà phát biểu ý kiến tại hội nghị

Lãnh đạo xã Nhất Hoà làm rõ một số ý kiến cử tri quan tâm

Tại hội nghị, đại biểu HĐND hai cấp cùng đại diện lãnh đạo hai xã đã lắng nghe, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời giải đáp, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với những ý kiến, kiến nghị vượt thẩm quyền, các đại biểu ghi nhận, tổng hợp để chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và trả lời cử tri theo quy định.

Cử tri xã Hưng Vũ phát biểu ý kiến tại hội nghị

Ông Phạm Đức Huân, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại biểu thuộc Tổ đại biểu số 9 HĐND tỉnh phát biểu làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm

Thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND hai cấp kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề phát sinh từ cơ sở; đồng thời thông tin đến cử tri về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, các chủ trương, nhiệm vụ trọng tâm của địa phương. Qua đó, góp phần tăng cường mối liên hệ giữa đại biểu dân cử với Nhân dân, bảo đảm các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri được tiếp thu, xem xét và giải quyết theo quy định.