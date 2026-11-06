Tổ đại biểu số 9 HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri chuyên đề tại xã Bắc Sơn

Các đại biểu và cử tri dự hội nghị

Tham dự hội nghị tiếp xúc có đồng chí Dương Xuân Huyên, uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cùng đại biểu HĐND tỉnh thuộc Tổ đại biểu số 9; lãnh đạo xã Bắc Sơn cùng đông đảo cử tri thôn Tiến Hợp.

Tại hội nghị, cử tri thôn Tiến Hợp đã theo dõi phóng sự tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo UBND xã Bắc Sơn báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 02 trên địa bàn

Cùng với đó, lãnh đạo UBND xã Bắc Sơn báo cáo kết quả việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02 trên địa bàn xã Bắc Sơn. Theo đó, ngay khi nghị quyết được ban hành, Đảng uỷ, HĐND, UBND xã Bắc Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp để đưa các chính sách hỗ trợ đến với người dân, doanh nghiệp.

Đến nay trên địa bàn xã có 3 cá nhân đăng ký chính sách hỗ trợ lãi suất tín dụng; 21 nhà đầu tư đăng ký hỗ trợ cây giống mắc ca với diện tích gần 14 ha. Ngoài ra các tổ chức, cá nhân tiếp tục tìm hiểu, thực hiện các thủ tục tiếp cận các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 02.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện nghị quyết trên địa bàn xã vẫn còn những khó khăn, hạn chế như: Nguồn lực đối ứng của người dân còn hạn chế; người dân còn tâm lý e ngại khi đầu tư các loại cây trồng mới; việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng còn chậm; thời tiết diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến sản xuất…

Cử tri thôn Tiến Hợp, xã Bắc Sơn nêu ý kiến tại hội nghị

Sau khi nắm bắt các nội dung tại hội nghị, cử tri thôn Tiến Hợp vui mừng với những kết quả phát triển kinh tế - xã hội chung trên địa bàn tỉnh cũng như kết quả bước đầu trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02. Đồng thời cử tri cũng nêu một số ý kiến, kiến nghị liên quan đến việc tiếp cận chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp theo Nghị quyết số 02 cũng như một số nội dung liên quan đến phát triển cơ sở hạ tầng, du lịch trên địa bàn…

Đồng chí Dương Xuân Huyên, uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri thôn Tiến Hợp liên quan đến việc triển khai Nghị quyết số 02 cũng như một số vấn đề kinh tế - xã hội. Đồng thời đồng chí trao đổi, làm rõ một số nội dung liên quan đến các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 02 như: Các chính sách hỗ trợ phát triển cây trồng mới; điều kiện và phương thức hỗ trợ cây giống; mở rộng danh mục cây trồng được hỗ trợ; chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi…

Đối với các ý kiến, kiến nghị khác của cử tri, đồng chí yêu cầu lãnh đạo xã Bắc Sơn tiếp thu, giải quyết theo thẩm quyền, đúng quy định.