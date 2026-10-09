Tổ đại biểu số 9 HĐND tỉnh lắng nghe kiến nghị cử tri

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại phường La Gi

Tham dự hội nghị có các đại biểu: Nguyễn Thị Thuận Bích, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Tôn Thất Muộn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phước Hội, Tổ phó Tổ đại biểu HĐND tỉnh số 9; Bùi Danh Dũng, Ủy viên chuyên trách Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.

Cử tri phường La Gi kiến nghị về chế độ chính sách người có công

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường La Gi đã nêu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến Luật Đất đai, chế độ, chính sách đối với người có công, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và vệ sinh môi trường, lĩnh vực y tế, công tác khám sức khỏe toàn dân.

Cử tri phường La Gi kiến nghị về quy hoạch và phát triển du lịch

Về quy hoạch và phát triển du lịch, cử tri phản ánh một số dự án quy hoạch kéo dài nhiều năm, gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Cử tri cũng bày tỏ lo ngại về tình trạng ma túy, tội phạm; việc kinh doanh hàng giả, hàng lậu như sữa, thực phẩm chức năng, thuốc trừ sâu. Đồng thời, kiến nghị các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm. Ngoài ra, cử tri đề nghị Nhà nước quan tâm chế độ, chính sách đối với cán bộ tổ dân phố nghỉ việc sau sắp xếp theo Nghị định 54.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Tân Hải

Sáng cùng ngày, Tổ đại biểu số 9 HĐND tỉnh Lâm Đồng đã tiếp xúc với cử tri xã Tân Hải. Tại hội nghị, cử tri xã Tân Hải đã nêu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến các vấn đề dân sinh. Trong đó, cử tri đề nghị quan tâm đầu tư, xây dựng cảng cá, khu neo đậu tàu thuyền tại cửa biển Tân Hải, tuyến đường Hòn Lan; tăng cường các giải pháp phòng, chống ma túy; thực hiện khám, chữa bệnh miễn phí và quan tâm đến chế độ, chính sách đối với người cao tuổi.

Đối với hoạt động khai thác hải sản, cử tri phản ánh quy định tàu cá có chiều dài từ 15 m trở lên phải hoạt động khai thác ngoài 50 hải lý còn gặp nhiều khó khăn do dòng hải lưu mạnh. Trong khi đó, nghề đánh bắt cá cơm chủ yếu diễn ra ở vùng biển cách bờ từ 30 - 40 hải lý. Vì vậy, cử tri kiến nghị cơ quan chức năng xem xét, điều chỉnh quy định phù hợp với thực tế, tạo điều kiện để ngư dân khai thác hải sản trong phạm vi từ 30 - 40 hải lý, góp phần ổn định sinh kế.

Đại biểu HĐND Tôn Thất Muộn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phước Hội giải trình ý kiến cử tri

Trước đó, chiều 8/9, Tổ đại biểu số 9 HĐND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức tiếp xúc cử tri phường Phước Hội. Tại hội nghị, cử tri đã thẳng thắn đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, tập trung vào các vấn đề dân sinh bức thiết như: hạ tầng và quy hoạch liên phường La Gi - Phước Hội; chế độ, chính sách đối với các hội quần chúng có người nghỉ việc sau khi sáp nhập; công tác chuyển đổi số trên các lĩnh vực; việc cấp và phát thuốc đối với người tham gia bảo hiểm y tế; công tác vệ sinh môi trường, hệ thống kênh mương thoát nước nội đồng trên địa bàn phường và các vấn đề dân sinh khác.

Đại biểu Nguyễn Thị Thuận Bích, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm rõ kiến nghị cử tri, đồng thời tiếp thu các ý kiến còn lại chuyển đến cơ quan chức năng xem xét

Qua các ý kiến của cử tri, lãnh đạo địa phương đã trực tiếp giải trình những nội dung thuộc thẩm quyền. Đại biểu Nguyễn Thị Thuận Bích đã làm rõ thêm một số ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đồng thời tiếp thu các ý kiến còn lại để tổng hợp, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và trả lời cử tri tại kỳ họp tới.