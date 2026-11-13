Tổ đại biểu số 9 HĐND thành phố Bắc Ninh tiếp xúc cử tri xã Lâm Thao

Đại biểu Tổ số 9 HĐND thành phố tiếp xúc cử tri xã Lâm Thao.

Tại buổi tiếp xúc, Tổ đại biểu số 9 HĐND thành phố đã thông tin đến cử tri dự kiến nội dung, thời gian, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND thành phố; kết quả trả lời kiến nghị cử tri của các cơ quan chức năng trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 HĐND thành phố; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố 10 tháng năm 2026.

Theo dự kiến, kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 sẽ diễn ra trong 2 ngày (9 và 10/12). Kỳ họp sẽ tập trung xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, trong đó xem xét, thông qua 38 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh và đời sống Nhân dân.

Cử tri nêu ý kiến tại hội nghị.

Cử tri xã Lâm Thao bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả nổi bật thành phố đạt được trong 10 tháng qua, với nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước, an ninh - quốc phòng được giữ vững, đời sống của người dân ngày một nâng cao.

Cử tri kiến nghị các cấp, các ngành quan tâm, giải quyết một số vấn đề trọng tâm liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai, đặc biệt là nhà máy Phôi thép Sóc Sơn trên địa bàn đã ngừng hoạt động trong thời gian dài nhưng diện tích đất được giao, cho thuê vẫn chưa được đưa vào khai thác, sử dụng; khắc phục tình trạng bèo phát triển dày đặc, ô nhiễm môi trường sông Bùi, gia cố một số đoạn bờ sông thấp, nhỏ để bảo đảm khả năng tiêu thoát nước, phòng chống ngập úng; quan tâm xử lý bất cập tại một số nút giao thông chính, đầu tư cải tạo cầu Bến và mở rộng tuyến đường tỉnh lộ 281 nhằm đáp ứng nhu cầu giao thương đi lại của người dân; tiếp tục có giải pháp bảo tồn, duy trì các giá trị văn hoá truyền thống, tín ngưỡng tại địa phương.

Đồng chí Vũ Minh Hiếu phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đồng chí Vũ Minh Hiếu trân trọng cảm ơn, đánh giá cao những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của cử tri xã Lâm Thao vì sự phát triển chung của địa phương. Đồng chí nhấn mạnh, những vấn đề cử tri phản ánh đều là những nội dung thiết thực, gắn liền với đời sống dân sinh và định hướng phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Tổ đại biểu sẽ tổng hợp, báo cáo Thường trực HĐND thành phố để chuyển các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và trả lời tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2026.