Tổ Đại biểu số 8 HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri Phan Thiết, Tiến Thành, Tuyên Quang

Tổ đại biểu số 8 tiếp xúc cử tri phường Tiến Thành sáng 9/10

Cùng dự hội nghị tiếp xúc có các đại biểu HĐND tỉnh gồm: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Võ Thành Công; Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh Trần Văn Bắc.

Tại hội nghị, cử tri các địa phương đã nghe đại diện Tổ đại biểu số 8 HĐND tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thường lệ giữa năm 2026. Đồng thời thông tin nội dung các nghị quyết đã được HĐND thông qua các kỳ họp chuyên đề gần nhất.

Tổ đại biểu số 8 HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại phường Phan Thiết sáng 8/10

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri phường Phan Thiết

Tổ đại biểu số 8 thông báo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri ở kỳ tiếp xúc cử tri trước; tình hình kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm của tỉnh Lâm Đồng và dự kiến chương trình các kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ cuối năm 2026.

Tại buổi tiếp xúc cử tri phường Phan Thiết diễn ra sáng 8/10, cử tri kiến nghị về việc tăng chế độ cho các đối tượng thương binh, tù đày; chế độ khám, chữa bệnh cho các đối tượng chính sách tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.

Cử tri phường Phan Thiết nêu ý kiến

Cử tri phường Phan Thiết phản ánh một số tuyến đường bị ngập nước, đường hẹp, cần đầu tư thêm hố ga. Tình trạng chó thả rông không có chủ ở khu vực biển Thương Chánh rất cần các cơ quan chức năng xử lý triệt để.

Lãnh đạo phường Tiến Thành và đông đảo cử tri tham dự buổi tiếp xúc sáng 9/10

Phản ánh tại buổi tiếp xúc với đại biểu HĐND tỉnh vào sáng 9/10, các ý kiến cử tri phường Tiến Thành nhấn mạnh đến vấn đề ảnh hưởng môi trường sống từ bãi rác Bình Tú, quyền sử dụng đất ở và nguồn nước sạch sinh hoạt ở tuyến đường Trương Văn Ly…

Cử tri phường Tiến Thành nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc với đại biểu HĐND tỉnh

Tại cuộc tiếp xúc chiều 9/10, cử tri xã Tuyên Quang kiến nghị các cấp cần quan tâm, xem xét các chính sách liên quan đến chế độ của cán bộ kiêm nhiệm. Nhiều cử tri bức xúc, đề nghị địa phương, cấp ngành liên quan thông tin về tiến độ thi công công trình tại tuyến đường Trần Quý Cáp.

Người dân bị ảnh hưởng do đường Trần Quý Cáp đang thi công

Người dân địa phương cho rằng, dự án thi công đã lâu, đường xấu, dẫn đến khó khăn trong tham gia giao thông, sinh hoạt của bà con. Cử tri xã Tuyên Quang kiến nghị các cấp nên đầu tư chú trọng, không nên đầu tư dàn trải. Ngoài ra, tại tuyến đường 719 đi qua xã, cần xem xét nâng cấp, mở rộng con đường, do hiện trạng đường hẹp, cong, nguy hiểm…

Cử tri xã Tuyên Quang nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc chiều 9/10

Cử tri các địa phương cũng bày tỏ quan tâm đến sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, trong đó có tiến độ xây dựng sân bay Phan Thiết; sử dụng các trụ sở nhà làm việc công của tỉnh sau sáp nhập; quy định về học thêm của học sinh, thủ tục giấy tờ đất đai thừa kế…

Ông Võ Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Phan Thiết thay mặt Tổ đại biểu số 8 HĐND tỉnh ghi nhận, trao đổi các ý kiến của cử tri xã Tuyên Quang

Tại mỗi buổi tiếp xúc, đại diện UBND phường, xã, các sở, ban, ngành liên quan đã tiếp thu, giải trình các nội dung của cử tri thuộc thẩm quyền.

Thay mặt Tổ đại biểu số 8 HĐND tỉnh đồng chí Võ Thanh Bình ghi nhận các ý kiến và chia sẻ những khó khăn với cử tri; đồng thời thông tin một số vấn đề liên quan đến tiến độ các dự án mà người dân quan tâm như dự án sân bay Phan Thiết, dự án đường 719B.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh đề nghị người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường dọc các tuyến đường, bỏ rác đúng nơi quy định. Một số vấn đề về thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, người dân có thể liên hệ Trung tâm phục vụ hành chính công của địa phương để được giải đáp, giải quyết kịp thời.