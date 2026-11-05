Tổ đại biểu số 8 HĐND tỉnh giám sát giải ngân vốn đầu tư công

Tổ đại biểu số 8 HĐND tỉnh giám sát tiến độ thi công tuyến đường giao thông nông thôn tại thôn Nghĩa Hùng, xã Nghĩa Tâm.

Qua giám sát, đoàn công tác ghi nhận các địa phương đã chủ động triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2026, tập trung vốn cho các công trình thiết yếu như giao thông nông thôn, cầu dân sinh, trường học, nhà văn hóa, góp phần hoàn thiện hạ tầng, nâng cao đời sống nhân dân.

Các đại biểu dự buổi làm việc của Tổ đại biểu số 8 HĐND tỉnh với lãnh đạo 4 xã.

Đến thời điểm giám sát, tổng số vốn giải ngân của 4 xã đạt khoảng 45 tỷ đồng, bằng hơn 49% kế hoạch; riêng xã Thượng Bằng La đạt hơn 70%. Nhiều công trình đã hoàn thành hoặc cơ bản hoàn thành. Công tác giải phóng mặt bằng tại xã Chấn Thịnh có chuyển biến tích cực nhờ sự đồng thuận, ủng hộ của người dân.

Tuy nhiên, tiến độ giải ngân giữa các địa phương chưa đồng đều. Một số công trình thi công chậm, còn vướng mắc về thủ tục đầu tư, nghiệm thu, thanh toán. Hạn chế về năng lực của một số nhà thầu và tình trạng thiếu cán bộ chuyên môn ở cấp xã cũng ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

Lãnh đạo xã Nghĩa Tâm phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi giám sát, lãnh đạo các xã báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong triển khai các công trình, dự án; kiến nghị được hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, phân bổ vốn, thanh toán và quyết toán công trình. Các địa phương cũng đề nghị tăng cường hỗ trợ, bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ cấp xã nhằm nâng cao năng lực quản lý, tổ chức thực hiện và đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá: Trong điều kiện vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, khối lượng công việc lớn, cán bộ chuyên môn còn thiếu, các địa phương đã chủ động triển khai nhiều công trình hạ tầng thiết yếu, góp phần cải thiện đời sống Nhân dân.

Đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí đề nghị các xã xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm; rà soát toàn bộ danh mục dự án, xây dựng tiến độ cụ thể cho từng công trình, xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân liên quan.

Các địa phương cần khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thanh toán đối với những công trình có khối lượng hoàn thành; chủ động tháo gỡ vướng mắc, nhất là đối với các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia. Việc đẩy nhanh giải ngân phải gắn với bảo đảm chất lượng công trình, hiệu quả đầu tư, công khai, minh bạch và chấp hành nghiêm quy định của pháp luật.

Đồng chí Đặng Duy Hiển - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Văn Chấn, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND số 8 tiếp thu các ý kiến, kiến nghị tại buổi làm việc.

Tổ đại biểu số 8 HĐND tỉnh tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của địa phương; đề nghị các xã bám sát kế hoạch vốn được giao, đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán đối với các công trình có khối lượng hoàn thành. Đồng thời, tổng hợp đầy đủ khó khăn, vướng mắc để kiến nghị cấp có thẩm quyền và các cơ quan chuyên môn xem xét, tháo gỡ kịp thời, bảo đảm giải ngân theo kế hoạch.