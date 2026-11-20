Sáng 20/11, Tổ đại biểu số 8 HĐND thành phố gồm các đại biểu: Ngô Tân Phượng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Xuân Cường, Phó Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND thành phố; Nguyễn Thế Đông (pháp danh thượng tọa Thích Thanh Sơn), Ủy viên Ủy ban MTTQ thành phố, Phó Trưởng Ban, Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố tiếp xúc cử tri phường Song Liễu trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND thành phố.

Tổ đại biểu số 8 HĐND thành phố tiếp xúc cử tri phường Song Liễu.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu số 8 HĐND thành phố thông báo đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026; báo cáo kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri; tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố từ đầu năm đến nay và nhiệm vụ chủ yếu những tháng cuối năm 2026.

Cử tri phường Song Liễu phản ánh, kiến nghị nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh, hoạt động của chính quyền cơ sở và việc bảo đảm nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Cụ thể, đề nghị thành phố điều chỉnh một số nội dung trong Nghị quyết số 54/2025/NQ-HĐND của HĐND thành phố về việc quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp xã. Theo đó, đề nghị ngân sách thành phố hưởng 20%, ngân sách phường hưởng 80% đối với tiền sử dụng đất thu từ đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất; các khoản thu từ tiền thuê đất (trừ tiền thuê đất nộp một lần), chuyển mục đích sử dụng đất, đất dân cư dịch vụ, tái định cư, đất đấu giá cho cá nhân, đất dôi dư, xen kẹp và các loại đất còn lại đề nghị ngân sách cấp xã hưởng 100%.

Đối với Nghị quyết số 55/2025/NQ-HĐND về việc ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2026 của các cấp chính quyền địa phương thành phố, cử tri đề nghị nâng tỷ lệ chi khác của sự nghiệp giáo dục lên tối thiểu 21%; kinh phí hỗ trợ học phí theo Nghị định số 238/2025/NĐ-CP được ngân sách thành phố cấp bổ sung theo nhu cầu thực tế, không tính vào định mức chi sự nghiệp giáo dục cấp xã.

Đề nghị điều chỉnh định mức chi quản lý hành chính nhà nước, Đảng, đoàn thể lên mức 70 triệu đồng/biên chế/năm đối với đơn vị trên 100 biên chế; 72 triệu đồng đối với đơn vị từ 50 đến 100 biên chế và 75 triệu đồng đối với đơn vị dưới 50 biên chế. Trường hợp không điều chỉnh định mức, đề nghị ngân sách tỉnh bổ sung kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ thực hiện Luật Bảo vệ bí mật nhà nước theo nhu cầu thực tế.

Cử tri phường Song Liễu nêu ý kiến.

Đề nghị bổ sung mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của thôn, bản, tổ dân phố, bao gồm các tổ chức chính trị - xã hội, là 150 triệu đồng/thôn/năm; ngân sách thành phố cấp bổ sung kinh phí khám sức khỏe toàn dân và chế độ trực theo nhu cầu thực tế. Đồng thời, quy định rõ các nhóm nhiệm vụ chi sự nghiệp quốc phòng, an ninh cấp xã và bảo đảm kinh phí thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo mức HĐND thành phố quy định.

Bên cạnh đó, cử tri cũng đề nghị xem xét bổ sung kinh phí theo khối lượng thực tế, nếu định mức tính theo dân số không bảo đảm chi phí thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Các cấp, ngành quan tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đấu giá đất dân cư dịch vụ trên địa bàn tạo nguồn vốn đối ứng để đầu tư xây dựng, cải tạo các công trình phúc lợi, nâng cấp đường giao thông kết nối các tổ dân phố, tuyến đường liên phường và trùng tu những điểm di tích đang xuống cấp. Quan tâm đầu tư, trang bị và nâng cấp máy tính, máy in, đường truyền mạng cho các tổ dân phố, đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới.

Cử tri đề nghị xem xét, đề xuất có chế độ phụ cấp, bồi dưỡng đối với cấp phó các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã; trưởng, phó các hội quần chúng cấp xã được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; hỗ trợ kinh phí cho các vị trí giúp việc như kế toán, thủ quỹ, thú y của thôn, tổ dân phố; và chế độ phụ cấp cho cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách ở tổ dân phố.

Đồng chí Ngô Tân Phượng tiếp thu, làm rõ một số ý kiến của cử tri.

Cử tri cũng phản ánh tình trạng xả thải gây ô nhiễm nguồn nước sông Bắc Hưng Hải, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt, sức khỏe của người dân và năng suất cây trồng. Đề nghị các cấp, ngành chức năng tăng cường kiểm tra, có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đồng chí Ngô Tân Phượng ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri phường Song Liễu; đồng thời trao đổi, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền. Thông tin, làm rõ một số nội dung liên quan đến việc điều chỉnh Nghị quyết số 54/2025/NQ-HĐND và Nghị quyết số 55/2025/NQ-HĐND của HĐND thành phố, đồng chí cho biết đối với phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất, thành phố đang tiếp tục rà soát, hoàn thiện theo hướng tạo nguồn lực cho cấp xã, phường.

Đối với phân bổ chi thường xuyên, thành phố đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát, điều chỉnh định mức chi sự nghiệp môi trường, kinh tế, an ninh trật tự và chi hành chính, bảo đảm kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại cơ sở. Tuy nhiên, do nguồn lực ngân sách có hạn, việc phân bổ phải căn cứ khả năng cân đối và định mức theo quy định.

Đồng chí Ngô Tân Phượng và các đại biểu Tổ đại biểu số 8 HĐND thành phố với cử tri phường Song Liễu.

Về đầu tư hạ tầng, đồng chí cho biết thành phố khuyến khích các xã, phường đẩy nhanh triển khai dự án đấu giá đất, đất dân cư dịch vụ để tạo nguồn lực đầu tư các công trình dân sinh. Đối với phường Song Liễu, địa phương có điều kiện thuận lợi về nguồn thu từ đất, vì vậy cần chủ động tính toán, kết nối nguồn lực, xác định thứ tự ưu tiên để sớm triển khai các công trình thiết yếu. Những công trình giao thông, thủy lợi có tính chất liên kết giữa các địa phương thuộc trách nhiệm đầu tư của cấp tỉnh, thành phố theo phân cấp.

Đối với kiến nghị về ô nhiễm nguồn nước sông Bắc Hưng Hải, đồng chí đề nghị lãnh đạo phường chỉ đạo kiểm tra ngay các điểm xả thải, xác định rõ nguồn gây ô nhiễm; trường hợp phát hiện vi phạm, UBND phường thực hiện xử phạt hành chính theo thẩm quyền, đồng thời báo cáo thành phố để chỉ đạo cơ quan thanh tra vào cuộc, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan. Cần làm rõ nguồn gây ô nhiễm để có biện pháp xử lý cụ thể, không để tình trạng kéo dài.

Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền phường tiếp tục nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh từ cơ sở.