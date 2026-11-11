Tổ đại biểu số 8 HĐND thành phố Bắc Ninh tiếp xúc cử tri xã Tân Chi

Sáng 11/11, Tổ đại biểu số 8, HĐND thành phố gồm các đồng chí: Trần Đăng Sâm, Thành ủy viên, Trưởng Ban Pháp chế, HĐND thành phố; Nguyễn Trọng Trường, Phó Chánh án Tòa án nhân dân thành phố; Nguyễn Thị Thủy Hằng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đại Đồng tiếp xúc với cử tri xã Tân Chi.

Các đại biểu Tổ đại biểu số 8 HĐND thành phố tiếp xúc cử tri xã Tân Chi.

Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 diễn ra trong 2 ngày 9 và 10/12 tại Trung tâm Hội nghị thành phố Bắc Ninh - Quảng trường 3/2 (phường Bắc Giang). Tại buổi tiếp xúc, cử tri được nghe thông báo kết quả trả lời kiến nghị cử tri của các cơ quan chức năng trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 HĐND thành phố; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố 10 tháng năm 2026.

Cử tri xã Tân Chi đề nghị cấp có thẩm quyền tập trung tháo gỡ khó khăn, giải quyết dứt điểm tồn tại về đất dân cư dịch vụ và tình trạng giao đất trái thẩm quyền kéo dài qua nhiều thời kỳ, giúp người dân ổn định cuộc sống.

Cử tri thôn Chi Hồ đề nghị đầu tư hệ thống đèn chiếu sáng trên tuyến đường 276. Cử tri thôn Tư Chi kiến nghị khảo sát, lắp đặt cột đèn tín hiệu giao thông tại nút giao ngã 5 đi vào trường học nhằm bảo đảm an toàn.

Cử tri xã Tân Chi nêu ý kiến.

Cử tri phản ánh tình trạng thiếu hụt cán bộ chuyên môn ở các lĩnh vực địa chính, tài chính, xây dựng, y tế, giáo dục và công nghệ thông tin trong bối cảnh khối lượng công việc ngày càng lớn, đặc biệt là nhiệm vụ làm sạch dữ liệu, triển khai chuyển đổi số.

Kiến nghị thành phố sớm có phương án giao đủ biên chế theo vị trí việc làm, có cơ chế tuyển dụng, thu hút nhân lực chất lượng cao về công tác tại xã; sớm xem xét bố trí cán bộ làm công tác dân vận và có chế độ phụ cấp cho đội ngũ lãnh đạo các tổ chức hội quần chúng được giao nhiệm vụ ở cơ sở…

Phát biểu tại đây, đồng chí Trần Đăng Sâm ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, những ý kiến tâm huyết, sát thực tiễn, trách nhiệm của cử tri xã Tân Chi; đồng thời trao đổi, làm rõ một số ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Đối với các vướng mắc kéo dài về đất dân cư dịch vụ và việc giao đất trái thẩm quyền, đồng chí nhấn mạnh đây là khó khăn chung của nhiều địa phương, đòi hỏi có cơ chế tháo gỡ đồng bộ từ Trung ương. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố đã tổng hợp, gửi văn bản kiến nghị cấp thẩm quyền sửa đổi Luật Đất đai nhằm tạo hành lang pháp lý xử lý dứt điểm. Đề nghị xã Tân Chi chủ động rà soát, tập trung giải quyết những nội dung thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Trần Đăng Sâm tiếp thu, làm rõ các kiến nghị của cử tri.

Liên quan đến công tác cán bộ và chế độ chính sách, đồng chí đề nghị Đảng ủy xã chủ động sắp xếp nhân sự kiêm nhiệm công tác dân vận trong bối cảnh siết chặt biên chế. Dự kiến kỳ họp tới, HĐND thành phố sẽ xem xét, quyết nghị ban hành chính sách quy định mức phụ cấp cho cán bộ hội đặc thù ở cơ sở.

Chia sẻ với áp lực thiếu hụt nhân lực chuyên môn, nhất là cán bộ công nghệ thông tin và tình trạng quá tải trong thực hiện chuyển đổi số, làm sạch dữ liệu, đồng chí đề nghị địa phương linh hoạt điều động, trưng tập hoặc cử cán bộ đào tạo bồi dưỡng; chủ động cân đối nguồn kinh phí thành phố hỗ trợ và ngân sách xã để ưu tiên đầu tư máy tính, máy scan cấu hình cao cho Trung tâm phục vụ hành chính công, các phòng, ban chuyên môn.

Đồng chí Trần Đăng Sâm khẳng định, Tổ đại biểu số 8 sẽ tiếp thu toàn bộ kiến nghị, nguyện vọng của cử tri để chuyển đến kỳ họp HĐND thành phố và các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.