Tổ đại biểu số 8 HĐND thành phố Bắc Ninh tiếp xúc cử tri xã Liên Bão

Chiều 10/11, Tổ đại biểu số 8 HĐND thành phố Bắc Ninh gồm các đồng chí: Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Trọng Trường, Phó Chánh án Tòa án nhân dân thành phố; Nguyễn Thị Thủy Hằng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đại Đồng tiếp xúc cử tri tại xã Liên Bão.

Các đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri xã Liên Bão.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri địa phương được thông báo dự kiến nội dung, thời gian, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND thành phố; kết quả trả lời kiến nghị cử tri của các cơ quan chức năng trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 HĐND thành phố; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố 10 tháng đầu năm 2026.

Cử tri xã Liên Bão bày tỏ sự phấn khởi trước những kết quả nổi bật thành phố đạt được trong 10 tháng đầu năm 2026. Nhiều chỉ tiêu tiếp tục xếp tốp đầu cả nước, an ninh - quốc phòng được giữ vững, đời sống của người dân ngày một nâng cao. Đồng thời, kiến nghị, đề xuất các cấp quan tâm xem xét chi phụ cấp cho kế toán và cán bộ thú y của thôn; phụ cấp cho cấp phó của các đoàn thể chính trị - xã hội tại các thôn; tăng kinh phí hỗ trợ Ngày hội đại đoàn kết toàn dân sau khi sáp nhập thôn.

Cử tri xã Liên Bão nêu ý kiến.

Cử tri cũng đề nghị xem xét tăng mức đóng bảo hiểm xã hội cho cán bộ không chuyên trách, quan tâm hỗ trợ kinh phí hoạt động của các ban ngành đoàn thể ở thôn; kiến nghị thành phố quan tâm giải quyết những vấn đề liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông…

Thay mặt Tổ đại biểu số 8 HĐND thành phố, đồng chí Đào Quang Khải tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đồng thời cho biết, Tổ đại biểu sẽ tổng hợp, phân loại và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, trả lời theo quy định. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền cấp xã, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Liên Bão nghiên cứu, giải quyết và trả lời người dân; những nội dung thuộc thẩm quyền thành phố sẽ được giao các cơ quan chuyên môn rà soát, tham mưu xử lý.

Đồng chí Đào Quang Khải phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Trao đổi về kiến nghị liên quan đến chế độ, chính sách đối với cán bộ và các lực lượng hoạt động ở thôn, đồng chí cho biết, sau sáp nhập, việc cân đối, phân bổ nguồn lực ngân sách phải bảo đảm hài hòa giữa các địa phương trên cơ sở khả năng thu ngân sách và yêu cầu chi cho các nhiệm vụ chung. Thành phố sẽ quan tâm rà soát, cân đối nguồn lực, ưu tiên duy trì các chính sách liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân; từng bước bảo đảm kinh phí cho hoạt động của các tổ chức, đoàn thể ở cơ sở phù hợp với điều kiện thực tế.

Đối với công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đồng chí yêu cầu thực hiện đúng quy định pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân; rà soát kỹ từng trường hợp, vận dụng đầy đủ các chính sách hỗ trợ theo quy định. Đồng thời, tăng cường đối thoại, giải thích rõ chính sách bồi thường, hỗ trợ để người dân hiểu, đồng thuận và phối hợp thực hiện.