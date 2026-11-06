Tại hội nghị, Tổ đại biểu HĐND tỉnh thông tin kết quả các kỳ họp của HĐND tỉnh khóa XVIII, các nghị quyết đã được thông qua; dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 và tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ năm 2027; thông tin kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong thời gian qua.

Tổ đại biểu số 7 HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Nguyễn Huệ.

Cử tri xã Nguyễn Huệ kiến nghị về tổ chức bữa ăn trưa cho học sinh; xem xét giải quyết chế độ hỗ trợ đối với lực lượng công an viên; khắc phục tuyến rãnh mương dài khoảng 200 m tại đường ngã ba chợ Án Lại đã bị vùi lấp; sớm giải quyết chế độ đối với 27 trường hợp cán bộ không chuyên trách sau sáp nhập; thực hiện thủ tục chuyển đổi đất đai cho nhân dân; xem xét tăng phụ cấp, chế độ tiền lương cho viên chức Trung tâm Dịch vụ tổng hợp; đề nghị phân bổ nguồn vốn sớm để địa phương chủ động triển khai các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội…

Đối với các ý kiến thuộc thẩm quyền, lãnh đạo UBND xã và các cơ quan liên quan trao đổi, giải đáp trực tiếp. Các kiến nghị vượt thẩm quyền được Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu, tổng hợp, chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.