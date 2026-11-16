Tổ đại biểu số 7 HĐND tỉnh Lào Cai tiếp xúc cử tri, ghi nhận 14 ý kiến, kiến nghị trước kỳ họp cuối năm 2026

Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại xã Mậu A, kết nối trực tuyến đến 8 xã gồm: Xuân Ái, Tân Hợp, Mỏ Vàng, Đông Cuông, Châu Quế, Phong Dụ Hạ, Phong Dụ Thượng và Lâm Giang.

Tham dự hội nghị có các đại biểu thuộc Tổ đại biểu số 7 HĐND tỉnh: ông Hà Đức Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mậu A, Tổ trưởng Tổ đại biểu số 7; ông Trần Hải Long - Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh; bà Tô Thị Thanh Mai, Ủy viên chuyên trách Ban Pháp chế HĐND tỉnh.

Cùng dự có đại diện Thường trực Đảng ủy, HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và đông đảo cử tri các địa phương.

Tại hội nghị, đại diện Tổ đại biểu số 7 HĐND tỉnh thông tin tới cử tri về dự kiến thời gian, nội dung và chương trình Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2026), HĐND tỉnh khóa XVII. Theo kế hoạch, kỳ họp dự kiến diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 8 - 9/12/2026, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, phường Yên Bái.

Cử tri cũng được thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong 10 tháng năm 2026 và kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị gửi đến kỳ họp giữa năm 2026 cùng những kỳ họp trước.

Theo đó, nhiều kiến nghị liên quan đến đầu tư hạ tầng giao thông, điện lưới, bồi thường, giải phóng mặt bằng và thực hiện chế độ, chính sách đã được các cơ quan chức năng tiếp thu, xem xét, giải quyết.

Đáng chú ý, một số công trình, dự án giao thông trọng điểm như tuyến đường nối Quốc lộ 32 với cao tốc Nội Bài - Lào Cai; các dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh ĐT.163, ĐT.165 và ĐT.175 tiếp tục được quan tâm triển khai các bước tiếp theo.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn và xây dựng, cử tri các địa phương bày tỏ sự đồng tình, phấn khởi trước những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời nêu 14 ý kiến, kiến nghị, tập trung vào những khó khăn, vướng mắc trực tiếp ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và hoạt động của chính quyền cơ sở.

Các đại biểu và cử tri phát biểu tại hội nghị.

Cử tri xã Mậu A đề nghị làm rõ việc phân định chỉ tiêu thu ngân sách của xã; xem xét đánh giá trách nhiệm của địa phương đối với quỹ đất cấp tỉnh trên cơ sở kết quả phối hợp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị nâng mức phụ cấp đối với cán bộ chuyên trách cấp thôn.

Cử tri xã Xuân Ái quan tâm đến chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi triển khai các dự án. Trong đó, đề nghị điều chỉnh đơn giá bồi thường nhà ở phù hợp với giá thị trường; xem xét bổ sung suất tái định cư đối với các hộ gia đình có nhiều thế hệ cùng sinh sống.

Đối với dự án đường sắt tốc độ cao, cử tri kiến nghị thu hồi những phần diện tích đất nhỏ lẻ, méo mó nằm ngoài phạm vi giải phóng mặt bằng; đồng thời đề nghị thông tin rõ phương án hoàn trả đường gom và hệ thống kênh mương thủy lợi nhằm bảo đảm điều kiện đi lại, sản xuất của người dân.

Cử tri xã Mỏ Vàng đề nghị tỉnh nghiên cứu ban hành cơ chế đặc thù, tăng nguồn vốn và mức hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân sinh sống tại khu vực có nguy cơ sạt lở cao, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng và ổn định đời sống nhân dân.

Cùng với đó, cử tri kiến nghị tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp cho chính quyền cấp xã và tạo sự linh hoạt trong việc lồng ghép các nguồn vốn thuộc chương trình mục tiêu quốc gia.

Cử tri xã Phong Dụ Hạ kiến nghị nâng mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở thôn; đầu tư xây dựng mới 1 công trình và nâng cấp 5 công trình cấp nước sạch, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Địa phương cũng đề nghị quan tâm bổ sung nhân lực, trang thiết bị cho y tế cơ sở; sớm thực hiện việc xếp ngạch chuyên viên chính đối với những cán bộ đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định.

Cử tri xã Lâm Giang đề nghị đầu tư trải nhựa, nâng cấp gần 15 km tuyến đường từ Lâm Giang đi Lang Thíp (cũ), kết nối với xã Bảo Hà và xem xét đưa tuyến đường vào hệ thống Tỉnh lộ 164, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, đi lại và phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị sớm triển khai việc chuyển ngạch chuyên viên chính đối với công chức đủ điều kiện.

Ông Hà Đức Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mậu A, Tổ trưởng Tổ đại biểu số 7 HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hà Đức Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mậu A, Tổ trưởng Tổ đại biểu số 7 HĐND tỉnh, đã tiếp thu, trao đổi và làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Đối với những vấn đề cần tiếp tục xem xét, giải quyết, Tổ đại biểu số 7 ghi nhận, tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển đến cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Thông qua hội nghị, các đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề cử tri quan tâm, qua đó có thêm cơ sở thực tiễn phục vụ hoạt động đại diện, giám sát và xem xét các nội dung tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2026.