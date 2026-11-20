Tổ đại biểu số 6 tại buổi tiếp xúc cử tri xã Bằng Lang trước Kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026–2031.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh thông tin đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ bảy; tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại những lần tiếp xúc trước. Lãnh đạo UBND xã Bằng Lang báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương từ đầu năm đến nay và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cử tri xã Bằng Lang kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực liên quan đến đời sống và hoạt động tại cơ sở. Trong đó, quan tâm xem xét nâng mức phụ cấp và trang bị công cụ hỗ trợ cần thiết đối với lực lượng tham gia Tổ an ninh, trật tự ở cơ sở. Nghiên cứu chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế phù hợp đối với những người hoạt động lâu năm tại cơ sở. Kiểm tra, rà soát và thông tin kết quả giải quyết chế độ theo Nghị định số 154 đối với nguyên Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Yên Thượng.

Đại diện cử tri xã Bằng Lang có ý kiến kiến nghị với Tổ đại biểu số 6 tại buổi tiếp xúc cử tri.

Xem xét nâng mức phụ cấp đối với cán bộ các hội, đoàn thể ở cơ sở. Nghiên cứu chính sách hỗ trợ đối với thôn đội trưởng thôi nhiệm vụ do sắp xếp, sáp nhập thôn. Quan tâm bố trí nguồn lực cải tạo, mở rộng, nâng cấp nhà văn hóa thôn Thượng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của 195 hộ dân. Khảo sát, xem xét đầu tư bổ sung 1 trạm biến áp hạ thế tại khu vực xóm 1, thôn Thượng, phục vụ khoảng 20 hộ dân. Xem xét đầu tư hệ thống đường dây điện tại khu vực Xuân Phú cũ, thôn Yên Phú, trong đó ưu tiên khu vực xóm 6 với khoảng 25 hộ dân đang phải tự kéo điện từ xa hơn 2 km…

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Trần Mạnh Lợi ghi nhận những kết quả xã Bằng Lang đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt, vượt chỉ tiêu các nhiệm vụ đã đề ra cũng như đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền đã được đại diện chính quyền địa phương và Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu, giải trình tại hội nghị; những ý kiến không thuộc thẩm quyền sẽ được Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổng hợp, chuyển các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.