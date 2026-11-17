Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Ninh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lê Lợi; các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã.

Tại hội nghị, đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin tới cử tri kết quả các kỳ họp chuyên đề gồm: Kỳ họp thứ năm, thứ sáu, thứ bảy; đồng thời thông báo dự kiến nội dung, chương trình và thời gian tổ chức Kỳ họp thứ tám (kỳ họp thường lệ) của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026–2031; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ tám.

Đồng chí Lò Văn Cương - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thông tin đến cử tri kết quả các kỳ họp.

Theo đó, tại Kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh đã xem xét, thông qua 16 nghị quyết, gồm 2 nghị quyết về công tác cán bộ và 14 nghị quyết về đầu tư công, tổ chức bộ máy, biên chế, phân cấp, phân quyền, tài chính, ngân sách, giáo dục và đào tạo. Kỳ họp thứ sáu thông qua 9 nghị quyết chuyên đề. Kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 dự kiến tổ chức trong 3 ngày (7 - 10/12).

Quang cảnh hội nghị.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, cử tri xã Lê Lợi tập trung phản ánh, kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh. Trong đó, tập trung vào đầu tư hạ tầng, khắc phục hệ thống giao thông đến các bản Chiềng Nưa, Nậm Pì; đầu tư chợ khu vực trung tâm xã, giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường do ảnh hưởng từ việc đốt rác tại khu vực Bản Chang; sớm có hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai ảnh hưởng đến hoa màu, đất sản xuất của người dân và hệ thống thủy lợi tưới tiêu ở các bản Nậm Pì, Nậm Cầy; quan tâm chế độ chính sách, mức phụ cấp, kinh phí hoạt động đối với các tổ chức hội ở các bản...

Cử tri kiến nghị các vấn đề liên quan đến dân sinh tới đại biểu HĐND và cấp có thẩm quyền.

Cũng tại hội nghị, xã Lê Lợi kiến nghị UBND tỉnh sớm quan tâm bố trí nguồn lực sắp xếp ổn định dân cư đối với 2 bản Tìa Khí, Phi Én.

Qua nghe các ý kiến kiến nghị, các đồng chí đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND xã Lê Lợi đã tiếp thu, trao đổi, giải đáp các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền. Những nội dung vượt thẩm quyền sẽ được ghi nhận, tổng hợp, chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và trả lời cử tri theo quy định.