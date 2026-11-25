Đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin đến cử tri dự kiến nội dung, thời gian tổ chức Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026; thời gian phát thanh, truyền hình trực tiếp một số phiên họp tại kỳ họp. Thông báo kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa XVI. Thông tin một số dự thảo nghị quyết liên quan đến chính sách hỗ trợ phát triển hạ tầng chiếu sáng đô thị theo hướng xanh, tiết kiệm năng lượng, thông minh; quy định mức hỗ trợ hằng tháng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản; chính sách về văn hóa, thể thao, tuyên truyền viên, diễn viên nghệ thuật quần chúng và triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2035…

Đại biểu và cử tri xã Búng Lao dự hội nghị.

Tổ đại biểu tham vấn ý kiến cử tri đối với một số nội dung dự kiến trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp cuối năm, như: Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2026; mục tiêu, nhiệm vụ năm 2027; tình hình thu, chi ngân sách địa phương năm 2026, dự toán ngân sách và kế hoạch đầu tư công năm 2027…

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Sỹ Quân phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri xã Búng Lao.

Cử tri xã Búng Lao phấn khởi trước những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2026, nhất là tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng và những chuyển biến trong cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân. Cử tri kiến nghị tỉnh tiếp tục quan tâm bố trí nguồn lực nâng cấp một số tuyến đường giao thông; sửa chữa, kiên cố hóa hệ thống kênh mương thủy lợi phục vụ sản xuất; đầu tư xây dựng nhà văn hóa bản, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng…

Cử tri xã Búng Lao kiến nghị tại buổi tiếp xúc với đại biểu HĐND tỉnh.

Thay mặt Tổ đại biểu số 5 HĐND tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Sỹ Quân tiếp thu, trao đổi, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương kịp thời giải quyết những kiến nghị thuộc thẩm quyền. Đối với các nội dung vượt thẩm quyền, Tổ đại biểu sẽ tổng hợp, chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và trả lời cử tri theo quy định.