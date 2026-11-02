Tổ đại biểu số 5 HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm tại xã Quang Hán

Các đại biểu dự hội nghị tiếp xúc cử tri.

Tại hội nghị, Tổ đại biểu HĐND tỉnh thông tin đến cử tri kết quả kỳ họp thứ 6, thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh khóa XVIII và tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết đã được thông qua; thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026; báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2027; thông báo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh trong và sau Kỳ họp thứ 4.

Cử tri xã Quang Hán phát biểu kiến nghị.

Cử tri xã Quang Hán đề nghị tỉnh xem xét đầu tư nâng cấp các tuyến đường để bà con thuận tiện đi lại, phục vụ sản xuất, vận chuyển nông sản; đầu tư nâng cấp, cải tạo các trạm biến áp; bố trí kinh phí đầu tư xây dựng 3 hồ nước tại các xóm: Lũng Xỏm, Lạc Hiền và Lưu Ngọc để phục vụ sinh hoạt, tưới tiêu trong mùa khô. Xem xét bổ sung biên chế cho Trung tâm Dịch vụ tổng hợp cấp xã trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc và yêu cầu vị trí việc làm; bố trí nhân viên y tế trường học và kế toán cho Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Quang Hán; cấp kinh phí sửa chữa trụ sở UBND xã...

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND xã Quang Hán tiếp thu, giải trình, trả lời những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền. Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổng hợp những kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh và Trung ương để chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

Tổ đại biểu số 5 HĐND tỉnh kiểm tra tiến độ xây dựng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Quang Hán.

Trước đó, Tổ đại biểu số 5 HĐND tỉnh kiểm tra tiến độ thi công dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Quang Hán.