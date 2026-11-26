Tổ đại biểu số 4 HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Nậm Lầu.

Tại hội nghị, Tổ đại biểu HĐND tỉnh thông tin đến cử tri kết quả các kỳ họp chuyên đề lần thứ 3, 4, 5 của HĐND tỉnh; nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ lần thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVI; báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Cử tri xã Nậm Lầu kiến nghị nêu kiến nghị.

Cử tri xã Nậm Lầu kiến nghị các cấp, các ngành có phương án bố trí cơ sở làm việc của xã do giải phóng mặt bằng thực hiện để Dự án tuyến đường bộ cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên (CT.03) đoạn qua địa bàn xã; Đầu tư tuyến đường liên xã Nậm Lầu - Co Mạ; quan tâm cải tạo, nâng cấp đường Chiềng Bôm (xã Nậm Lầu) - Mường Chanh; xem xét, hỗ trợ trang thiết bị máy móc phục vụ chuyển đổi số tại các bản; quan tâm, hỗ trợ xây dựng đường giao thông nông thôn nội bản với chủ trương “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

Đồng chí Hoàng Thị Đôi phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Đôi trao đổi, làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm. Đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền xã tiếp tục quan tâm, giải quyết kịp thời các kiến nghị thuộc thẩm quyền; nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đối với những kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, Tổ đại biểu số 4 sẽ tiếp thu, tổng hợp, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh chuyển các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

Tổ đại biểu số 4 HĐND tỉnh tặng quà cho xã Nậm Lầu.