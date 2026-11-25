Tổ đại biểu số 4 HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Mèo Vạc.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện HĐND tỉnh thông tin đến cử tri về dự kiến thời gian, địa điểm, nội dung, chương trình kỳ họp, nội dung chính của các dự thảo nghị quyết dự kiến xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 7 (kỳ họp thường lệ) HĐND tỉnh, khóa XX; kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ nhất; trước và sau kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khoá XX và các nội dung liên quan đến địa bàn tiếp xúc cử tri.

Cử tri xã Mèo Vạc đề xuất, kiến nghị với Tổ đại biểu số 4 HĐND tỉnh.

Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, cử tri xã Mèo Vạc ý kiến với Tổ đại biểu số 4 HĐND tỉnh một số nội dung, như: Sớm rà soát, tổng hợp nhu cầu và bố trí kinh phí đầu tư, bổ sung đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tại các cơ sở giáo dục; xem xét áp dụng thống nhất chế độ, chính sách đối với đội ngũ giáo viên, nhân viên các trường bán trú; có văn bản hướng dẫn, làm rõ đối tượng, điều kiện và mức hưởng theo Nghị định số 381/2026/NĐ-CP đối với viên chức, người lao động Trung tâm Cung ứng dịch vụ công cấp xã; cải tạo, nâng cấp, mở rộng tuyến đường giao thông từ Trung tâm xã Mèo Vạc đi xã Khâu Vai với chiều dài 3,8km đường giao thông miền núi cấp 5; ưu tiên bố trí nguồn vốn xây dựng khu xử lý rác thải sinh hoạt tập trung phục vụ xã Mèo Vạc và các xã lân cận; có cơ chế, chính sách hoặc hướng dẫn cụ thể đối với việc quản lý, bảo vệ rừng đã giao cho từng nhóm hộ hoặc cộng đồng dân cư trước khi sáp nhập thôn, phù hợp với địa giới thôn mới; chỉnh trang đô thị đáp ứng phát triển du lịch, dịch vụ; sửa chữa các hồ treo phục vụ nước sinh hoạt; điều chỉnh quy định về số lượng thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đối với các thôn có địa bàn rộng, giao thông khó khăn, dân cư phân tán, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình hiện nay…

Tổ đại biểu số 4 HĐND tỉnh tặng quà cho 3 hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Mèo Vạc.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, thay mặt Tổ đại biểu số 4 HĐND tỉnh, đồng chí Phùng Tiến Quân cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của cử tri dành cho các thành viên HĐND tỉnh. Đồng chí đề nghị cấp uỷ, chính quyền xã Mèo Vạc tiếp thu, xem xét và có lộ trình cụ thể để khẩn trương giải quyết dứt điểm các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Đối với những ý kiến, kiến nghị không thuộc thẩm quyền, Tổ đại biểu số 4 HĐND tỉnh sẽ tổng hợp, trình Thường trực HĐND tỉnh chuyển các cơ quan xem xét, giải quyết trong thời gian tới, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri.