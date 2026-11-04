Tổ đại biểu số 4 HĐND thành phố tiếp xúc cử tri Tân An, Trị An: Rõ trách nhiệm, rõ tiến độ giải quyết kiến nghị

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Lê Kiệt

Nhiều kiến nghị sát với đời sống người dân

Tại hội nghị, nhiều vấn đề dân sinh liên quan đến tình hình giao thông, ngập úng, nước sạch và trường học được cử tri phản ánh, kiến nghị. Lãnh đạo thành phố trực tiếp trao đổi, chỉ đạo các đơn vị liên quan xác định đầu mối, tiến độ xử lý cụ thể.

Cụ thể, cử tri xã Tân An phản ánh Dự án gia cố bờ sông Đồng Nai, đoạn qua địa bàn xã triển khai chậm, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ sạt lở. Người dân kiến nghị thành phố tiếp tục bố trí vốn đầu tư đường Quang Trung, đường Lê Đại Hành kết nối với đường ĐT.768; đồng thời, sớm sửa chữa những vị trí hư hỏng trên tuyến ĐT.768, đoạn chân cầu Thủ Biên.

Cử tri phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: CTV

Cùng với đó, tình trạng ngập úng tại ấp Vĩnh Tân 2 mỗi khi mưa lớn, trong đó có nguyên nhân suối Thao bị bồi lắng, cũng là vấn đề được cử tri quan tâm. Theo phản ánh, tình trạng này ảnh hưởng đến hoạt động nuôi trồng thủy sản của người dân.

Đồng thời, cử tri kiến nghị sớm có phương án cấp nước sạch cho khu vực Cây Xoài; xem xét đầu tư trường trung học phổ thông tại xã Tân An nhằm tạo thuận lợi cho việc học tập của con em địa phương. Những vướng mắc trong quản lý đất đai, tổ chức khu phố, ấp sau sáp nhập cũng được người dân kiến nghị.

Giao rõ đầu mối, xác định thời hạn giải quyết

Trực tiếp trao đổi, giải đáp các ý kiến của cử tri, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Kim Long nhấn mạnh, việc giải quyết kiến nghị phải bảo đảm rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, hướng đến kết quả thực chất; không để những vấn đề bức xúc kéo dài.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Kim Long phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lê Kiệt

Đối với Dự án gia cố bờ sông Đồng Nai, đồng chí Nguyễn Kim Long yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp thành phố khẩn trương làm việc với nhà thầu, đẩy nhanh tiến độ thi công. Trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu, cần kiên quyết áp dụng các biện pháp xử lý theo hợp đồng, kể cả xem xét chấm dứt hợp đồng.

Về hạ tầng giao thông, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đề nghị Sở Tài chính và Sở Xây dựng rà soát, tham mưu UBND thành phố đối với Dự án Đường Quang Trung - Lê Đại Hành. Với các vị trí xuống cấp trên đường ĐT.768, đơn vị quản lý tuyến được yêu cầu khắc phục, hoàn thành trong tháng 11-2026.

Liên quan đến nhu cầu cấp nước sạch tại khu vực Cây Xoài, đơn vị cấp nước được giao phối hợp với chính quyền địa phương sớm đề xuất phương án thực hiện.

Đối với kiến nghị đầu tư trường trung học phổ thông tại xã Tân An, UBND xã Tân An, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các ngành liên quan có trách nhiệm khảo sát nhu cầu, đánh giá sự cần thiết, tham mưu UBND thành phố xem xét.

Đáng chú ý, đối với kiến nghị về đất đai tại khu phố 3, phường Trị An, đồng chí Nguyễn Kim Long yêu cầu lãnh đạo UBND phường và phòng chuyên môn trực tiếp đối thoại với người dân vào 8h ngày 6-11-2026, xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và quy định.

Khẳng định các kiến nghị chính đáng của người dân phải được lắng nghe, xem xét với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đồng chí Nguyễn Kim Long nhấn mạnh yêu cầu tăng cường phân cấp, trao quyền chủ động cho địa phương trong công tác quy hoạch, phát triển, qua đó tháo gỡ các “điểm nghẽn”, phát huy nguồn lực tại chỗ.

Từ những vấn đề cử tri phản ánh, yêu cầu đặt ra không chỉ dừng lại ở việc tiếp thu mà còn phải thường xuyên theo dõi, đôn đốc, bảo đảm các kiến nghị được giải quyết đúng tiến độ, để kết quả sớm đến với người dân.