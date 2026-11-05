Tổ đại biểu số 3 HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Hòa An và Nam Tuấn

Tại hội nghị, cử tri được nghe báo cáo nhanh về kết quả kỳ họp thứ 6, thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh khóa XVIII; tuyên truyền phổ biến nghị quyết của HĐND tỉnh; thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, HĐND tỉnh khóa XVIII; báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2027; kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh trong và sau kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Tổ đại biểu số 3 HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 tại xã Hòa An và Nam Tuấn.

Cử tri kiến nghị: Nhà nước quan tâm nâng cấp hệ thống điện sinh hoạt; đầu tư sân chơi, bãi tập thể thao tại các xóm; tiếp tục đầu tư tuyến mương Phai Hóa, khôi phục tuyến mương Phai Rằng; nâng cấp cầu cứng xóm Đoàn Kết, xã Nam Tuấn. Đầu tư, lắp đặt hệ thống cấp nước sạch cho các xóm: Nà Bưa, Tân Hồng, An Phú, xã Hòa An; sửa chữa các tuyến đường bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng sau các đợt mưa lũ. Quan tâm cơ chế hỗ trợ phù hợp đối với cây thuốc lá, cây trồng chủ lực của địa phương; xem xét hỗ trợ chất đốt, nâng giá thu mua thuốc lá nhằm tạo điều kiện cho người dân duy trì và phát triển sản xuất; xem xét, giải quyết việc cấp bìa xanh cho các hộ dân trồng cây theo quy định. Quan tâm chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xóm; việc thực hiện chế độ, chính sách theo ngạch, bậc đối với cán bộ, công chức; quan tâm đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác chuyển đổi số tại cơ sở.

Lãnh đạo UBND xã Hòa An và Nam Tuấn tiếp thu, giải trình, trả lời những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền. Tổ đại biểu số 3 HĐND tỉnh tổng hợp những kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh và Trung ương để chuyển các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.