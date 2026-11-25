Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Cao Thị Tuyết Lan phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Tại hội nghị, đại diện Tổ đại biểu số 3 đã thông báo tới cử tri dự kiến nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp thứ Tám (kỳ họp thường lệ cuối năm 2026) của HĐND tỉnh khóa XVI; đồng thời thông tin lịch phát thanh, truyền hình trực tiếp một số phiên họp quan trọng để cử tri và Nhân dân theo dõi.

Cử tri bản Cang, xã Thanh An kiến nghị đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tổ đại biểu báo cáo tình hình, kết quả giải quyết, trả lời của UBND tỉnh đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới trước và sau kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa XVI. Đồng thời thực hiện tham vấn ý kiến của cử tri đối với một số nội dung quan trọng dự kiến trình và thông qua tại kỳ họp thường lệ cuối năm.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Thanh An bày tỏ sự đồng tình, phấn khởi trước những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh bức thiết tại cơ sở. Trong đó, cử tri đề nghị các cấp, ngành quan tâm đầu tư, nâng cấp cầu treo và đường giao thông nội bản Co Mỵ, xây dựng kè suối Hồng Sạt để bảo đảm an toàn đi lại và sản xuất; có giải pháp xử lý tình trạng nước thải từ các cơ sở chế biến nông sản và Trại tạm giam C10. Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xem xét giảm hoặc miễn thuế chuyển mục đích sử dụng đất, cũng như quan tâm hơn nữa đến lĩnh vực văn hóa – xã hội và chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ thôn, bản.

Lãnh đạo xã Thanh An thông tin, giải đáp những kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền xã.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Cao Thị Tuyết Lan ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến trách nhiệm của cử tri; đề nghị các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương quan tâm giải quyết kịp thời những kiến nghị thuộc thẩm quyền. Đối với nội dung vượt thẩm quyền, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổng hợp, chuyển các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và trả lời cử tri theo đúng quy định.