Tổ đại biểu số 3 HĐND tỉnh Hà Tĩnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm

Nước lũ lên nhanh, chảy xiết khiến cầu phao tại thôn Đồng Phú, xã Tuyên Phú (Quảng Trị) phải tháo dỡ để bảo đảm an toàn. Việc đi lại bị gián đoạn, nhiều học sinh không thể đến trường, một số em phải ở lại nhà người quen hoặc được người dân hỗ trợ qua sông bằng thuyền.