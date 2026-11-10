Tổ đại biểu số 3 HĐND tỉnh Hà Tĩnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm
Chiều 10/11, tại UBND xã Cẩm Trung, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các thành viên Tổ đại biểu số 3 HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các xã Cẩm Lạc, Cẩm Trung, Cẩm Hưng, Yên Hòa, Cẩm Xuyên, Thiên Cầm trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XIX.
Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/to-dai-bieu-so-3-hdnd-tinh-ha-tinh-tiep-xuc-cu-tri-truoc-ky-hop-cuoi-nam-post320130.html