Tổ đại biểu số 3 HĐND thành phố Bắc Ninh tiếp xúc cử tri phường Bố Hạ

Tại hội nghị, đại diện Tổ đại biểu số 3, HĐND thành phố Bắc Ninh thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND thành phố; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đồng thời, thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong 10 tháng qua và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm.

Các đại biểu Tổ số 3 chủ trì buổi tiếp xúc.

Theo đó, kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 dự kiến diễn ra trong hai ngày 9 và 10/12, tập trung xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh và đời sống Nhân dân.

Trên tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, tại hội nghị, đại diện cử tri phường Bố Hạ đã phản ánh nhiều vấn đề còn tồn tại ở cơ sở, đồng thời kiến nghị các cấp, ngành quan tâm giải quyết. Cử tri tổ dân phố Tam Hưng phản ánh, đoạn đường 292 đi qua tổ dân phố Tam Hưng, UBND phường đã thực hiện giải tỏa hành lang giao thông, lát vỉa hè rất đẹp. Tuy nhiên còn 1 đoạn dài khoảng hơn 100m với 20 hộ dân là đất ở đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa thể giải tỏa. Vì vậy, đề nghị UBND thành phố quan tâm, rà soát thực tế, hỗ trợ chính sách bồi thường để sớm triển khai giải phóng mặt bằng, bảo đảm hành lang an toàn giao thông đồng bộ trên cả tuyến đường.

Đại diện cử tri phường Bố Hạ nêu ý kiến.

Hiện nay, hệ thống cống thoát nước trên trục đường 292 đoạn đi qua tổ dân phố Tam Hưng thường xuyên tắc nghẽn, hư hỏng, ảnh hưởng đến khả năng tiêu thoát nước. Đặc biệt, mỗi khi có mưa lớn, hệ thống thoát nước không đáp ứng được yêu cầu, dẫn đến tình trạng nước ứ đọng, ngập úng, gây khó khăn cho việc đi lại, sinh hoạt và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của Nhân dân trong khu vực. Từ thực trạng đó, cử tri kiến nghị các cấp, ngành khẩn trương sửa chữa, bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu tiêu thoát nước, nhất là trong mùa mưa bão.

Bên cạnh đó, một số ý kiến đề nghị về việc khảo sát, lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên đường 292, đoạn rẽ vào khu đô thị mới Bố Hạ. Tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư, nâng cấp tuyến đường 58B, đoạn từ đường 292C đi Hữu Lũng, Lạng Sơn (chiều dài 3,6km). Tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh hoạt động khai thác, vận chuyển đất, bảo vệ môi trường và duy tu, sửa chữa đường giao thông; bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên một số tuyến đường...

Các đại biểu, cử tri dự hội nghị tiếp xúc.

Ghi nhận những ý kiến phản ánh, kiến nghị của các cử tri, đại diện Tổ đại biểu số 3 HĐND thành phố Bắc Ninh đề nghị những nội dung thuộc thẩm quyền của phường, lãnh đạo UBND phường tổng hợp, giao cơ quan chuyên môn xem xét, nghiên cứu tham mưu để giải quyết kịp thời, đáp ứng mong muốn, nguyện vọng của cử tri.

Đối với những ý kiến khác, Tổ sẽ tiếp thu, tổng hợp chuyển đến các cơ quan chức năng và phản ánh tại kỳ họp sắp tới của HĐND thành phố.