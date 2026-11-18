Quang cảnh hội nghị. Ảnh: NM

Tại hội nghị, ông Hoàng Thanh Sơn, đại biểu HĐND thành phố, Phó Trưởng phòng Công tác HĐND thành phố đã thông tin tới cử tri về nội dung, thời gian và công tác tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND thành phố khóa XVII; báo cáo tóm tắt của UBND thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 của thành phố Hà Nội.

Bà Trần Thị Thanh Tú báo cáo kết quả trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NM

Tại hội nghị, cử tri các xã đã nêu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến chế độ, chính sách đối với cán bộ cơ sở, cải cách thủ tục hành chính, quản lý dữ liệu đất đai và phát triển hạ tầng.

Ông Phan Văn Lý, Trưởng thôn Sen Chiểu 2 (xã Phúc Lộc) đề nghị Sở Nội vụ Hà Nội sớm ban hành hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục, hồ sơ, đối tượng và mức hưởng chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn sau sắp xếp, sáp nhập theo Nghị quyết số 97 ngày 2-10-2026 của HĐND thành phố. Đồng thời, đề nghị thành phố xem xét tăng phụ cấp cho chi hội trưởng, cán bộ chi đoàn và có cơ chế hỗ trợ đối với chức danh chi hội phó, chi đoàn, nhằm động viên đội ngũ cán bộ cơ sở yên tâm công tác.

Cử tri phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NM

Ông Khuất Duy Tỉnh, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Thanh Phần (xã Phúc Thọ) đề nghị thành phố có lộ trình hoàn thiện việc kết nối liên thông các hệ thống phần mềm giải quyết thủ tục hành chính và cơ sở dữ liệu chuyên ngành giữa thành phố với cấp xã, nhất là dữ liệu dân cư, đất đai, hộ tịch, bảo hiểm; khắc phục tình trạng dữ liệu chưa đồng bộ khiến người dân phải kê khai lại thông tin. Đồng thời, chỉ đạo các sở, ngành liên quan rà soát, cập nhật, đồng bộ dữ liệu đất đai và thuế, bảo đảm thông tin người sử dụng đất chính xác sau các giao dịch, biến động.

Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội trao đổi, giải đáp ý kiến cử tri. Ảnh: NM

Ông Nguyễn Văn Tiến, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Trạch Mỹ Lộc (xã Phúc Thọ) kiến nghị thành phố đẩy nhanh giai đoạn 2 dự án tiếp nước, cải tạo, khôi phục sông Tích, ưu tiên đoạn qua địa bàn xã; kết hợp cải tạo cảnh quan, giao thông và công trình dân sinh. Cùng với đó, nghiên cứu quy hoạch tổng thể, xây dựng các điểm, tuyến du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp gắn với cảnh quan sông Tích, làng nghề và di tích lịch sử, văn hóa; có cơ chế thu hút doanh nghiệp đầu tư, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Đại biểu HĐND thành phố Hoàng Thanh Sơn phát biểu tếp thu ý kiến cử tri. Ảnh: NM

Phát biểu tiếp thu các ý kiến, ông Hoàng Thanh Sơn, đại biểu HĐND thành phố ghi nhận các ý kiến của cử tri. Theo ông, đây đều là những kiến nghị chính đáng, phản ánh các vấn đề thiết thực đang đặt ra tại cơ sở.

Bên cạnh những nội dung đã được đại diện Sở Xây dựng trao đổi, thông tin tại hội nghị, Tổ đại biểu sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến, tiếp tục chuyển tải đến HĐND thành phố; đồng thời đề nghị UBND thành phố giao các sở, ngành liên quan nghiên cứu, xem xét, có giải pháp và trả lời cụ thể trong thời gian tới.