Tổ đại biểu số 2 HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri phường Đông Kinh và Lương Văn Tri

Dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm phường Đông Kinh có các đồng chí: Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đại biểu thuộc Tổ đại biểu số 2 HĐND tỉnh; Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đông Kinh, Tổ trưởng Tổ đại biểu số 2 HĐND tỉnh cùng một số đại biểu thuộc Tổ đại biểu số 2 HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo phường, đại biểu HĐND và đại diện cử tri phường Đông Kinh.

Đồng chí Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đông Kinh, Tổ trưởng Tổ đại biểu số 2 HĐND tỉnh trình bày một số báo cáo tại hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị tiếp xúc cử tri

Tại hội nghị, các cử tri đã xem phóng sự về báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 của tỉnh; được thông tin về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2026 - 2031; nghe báo cáo kết quả các kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh sau kỳ họp thứ tư (kỳ họp thường lệ giữa năm 2026) của HĐND tỉnh; báo cáo giải quyết kiến nghị của cử tri.

Các đại biểu dự hội nghị tiếp xúc cử tri

Cử tri phường Đông Kinh phát biểu ý kiến tại hội nghị

Các đại biểu thuộc Tổ đại biểu số 2 HĐND tỉnh nghe cử tri trình bày ý kiến, kiến nghị

Sau khi nghe các báo cáo, cử tri 2 phường bày tỏ sự đồng thuận cao, đồng thời thẳng thắn phát biểu nhiều ý kiến, kiến nghị về các vấn đề như: ô nhiễm tiếng ồn từ hoạt động kinh doanh dịch vụ; giải pháp quy hoạch trường học, chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường; cải tạo nâng cấp đường giao thông; đền bù giải phóng mặt bằng; phân luồng giao thông giờ cao điểm; chính sách đối với người hoạt động tại khối phố; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Lãnh đạo Sở Y tế giải đáp một số ý kiến của cử tri thuộc thẩm quyền

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được lãnh đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh và UBND 2 phường giải đáp, làm rõ theo thẩm quyền.

Đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đại biểu thuộc Tổ đại biểu số 2 HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thông tin làm rõ thêm một số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh năm 2026. Đồng thời ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, ý kiến thẳng thắn, tâm huyết của cử tri 2 phường tại hội nghị.

Đồng chí đề nghị: Các sở, ngành, đơn vị liên quan và chính quyền 2 phường tiếp tục rà soát các kiến nghị; tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề thuộc thẩm quyền, nhất là các nội dung liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân. Đối với những kiến nghị vượt thẩm quyền, các cơ quan cần tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết; quá trình thực hiện phải xác định rõ trách nhiệm, lộ trình và thời gian hoàn thành, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Đồng chí cũng mong muốn cử tri tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại; tích cực tham gia đóng góp ý kiến, giám sát việc giải quyết các kiến nghị sau tiếp xúc cử tri.

Theo kế hoạch, chiều cùng ngày, Tổ đại biểu số 2 HĐND tỉnh tiếp tục tiếp xúc cử tri tại phường Kỳ Lừa.