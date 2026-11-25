Đại diện Tổ đại biểu số 2 HĐND tỉnh đã thông tin đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2026. Theo đó, kỳ họp dự kiến diễn ra trong 2 ngày (8 - 9/12) tại trụ sở UBND tỉnh; xem xét 16 báo cáo, 40 dự thảo nghị quyết và phát thanh, truyền hình trực tiếp một số phiên họp. Thông báo kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa XVI và tham vấn ý kiến về một số nội dung dự kiến trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lò Thị Minh Phượng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri phường Mường Thanh.

Tổ đại biểu số 2 HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri phường Mường Thanh.

Cử tri phường Mường Thanh kiến nghị cơ quan chức năng quan tâm lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng tại một số tuyến đường thuộc các bản, tổ dân phố; xem xét nâng mức phụ cấp đối với đội ngũ cán bộ bản; bố trí kinh phí nâng cấp những tuyến đường đã xuống cấp. Cùng với đó, tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự tại khu dân cư, giữ gìn vệ sinh môi trường và xử lý nghiêm tình trạng thả rông vật nuôi, ảnh hưởng đến sinh hoạt, đời sống của người dân…

Cử tri phường Mường Thanh kiến nghị với đại biểu HĐND tỉnh tại buổi tiếp xúc.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được đại diện chính quyền địa phương và Tổ đại biểu HĐND tỉnh trao đổi, làm rõ những nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với những kiến nghị vượt thẩm quyền, Tổ đại biểu số 2 tiếp thu, tổng hợp, chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.