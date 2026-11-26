Các thành viên Tổ đại biểu số 17, HĐND tỉnh tham gia tiếp xúc cử tri 7 xã.

Tham gia buổi tiếp xúc cử tri, Tổ đại biểu số 17 gồm các đồng chí: Nguyễn Thị Cẩm Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Bích Ngọc - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Hoàng Xuân Giao - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Phạm Văn Đức - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lạc Thủy; Hách Minh Hiếu - Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri 7 xã của Tổ đại biểu số 17, HĐND tỉnh.

Tại hội nghị, đại diện Tổ đại biểu số 17 thông tin tới cử tri kết quả các Kỳ họp thứ 5, 6, 7 của HĐND tỉnh; tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2026 và kết quả hoạt động của HĐND tỉnh thời gian qua. Đồng thời, thông báo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 8 (kỳ họp thường lệ cuối năm) dự kiến diễn ra đầu tháng 12, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2026 và quyết định những nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Đại diện cử tri các xã phát biểu, nêu kiến nghị tới HĐND tỉnh.

Cử tri ghi nhận và đánh giá cao kết quả các kỳ họp và công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 8 - kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 sắp tới. Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, đại diện cử tri các xã đã nêu nhiều ý kiến gửi đến các đại biểu đề nghị HĐND tỉnh xem xét, kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết.

Trong đó, cử tri kiến nghị đầu tư, nâng cấp các tuyến giao thông, mở rộng Quốc lộ 6 qua xã Lương Sơn; hoàn thiện hạ tầng thiết yếu, xây dựng khu trung tâm hành chính - chính trị tập trung tại xã Liên Sơn; nâng cấp, xây mới nhà văn hóa thôn sau sáp nhập, có giải pháp xử lý tài sản công dôi dư, tránh lãng phí.

Đại diện lãnh đạo UBND xã Liên Sơn phát biểu làm rõ một số vấn đề thuộc thẩm quyền theo kiến nghị của cử tri.

Cùng với đó, cử tri kiến nghị việc đầu tư hệ thống cấp nước sạch nông thôn, thu gom, xử lý rác thải; tăng cường kiểm soát ô nhiễm từ hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản.

Các cử tri cũng kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến cơ chế, chính sách như: có cơ chế hỗ trợ các địa bàn còn khó khăn; xem xét chế độ, phụ cấp đối với người hoạt động ở cơ sở, cán bộ các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và những người trực tiếp tham gia công việc tại thôn; chế độ phụ cấp công vụ đối với cán bộ, viên chức.

Bên cạnh đó, một số vấn đề về tổ chức bộ máy, biên chế và tỷ lệ điều tiết nguồn thu tiền sử dụng đất cũng được đề xuất nhằm bảo đảm nguồn lực cho cấp xã thực hiện nhiệm vụ sau sáp nhập.

Đại biểu Đặng Bích Ngọc - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội thông tin, làm rõ thêm một số nội dung cử tri quan tâm đang được Quốc hội xem xét.

Trao đổi tại hội nghị, đại biểu Đặng Bích Ngọc - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội đã thông tin, làm rõ thêm một số nội dung cử tri quan tâm đang được Quốc hội xem xét. Trong đó có chế độ phụ cấp đối với người hoạt động ở cơ sở, cán bộ các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, những người trực tiếp tham gia công việc tại thôn và chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức. Qua đó, giúp cử tri nắm rõ hơn quá trình xem xét, nghiên cứu các cơ chế, chính sách liên quan đến đội ngũ cán bộ và người hoạt động ở cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao đổi, làm rõ một số nội dung kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh.

Thay mặt Tổ đại biểu số 17, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương đã trao đổi, làm rõ một số nội dung kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh. Đồng thời, ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri; giao tổ đại biểu tổng hợp đầy đủ, báo cáo HĐND tỉnh và chuyển các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền Trung ương, tổ đại biểu sẽ tổng hợp, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của cử tri.