Tổ đại biểu số 16 HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Thành Công và Phan Thanh

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, Tổ đại biểu HĐND tỉnh thông tin đến cử tri kết quả các kỳ họp thứ 6, thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh; dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2027; thông báo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và những vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền của tỉnh.

Cử tri xã Phan Thanh kiến nghị: Tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng cầu, kéo điện đến các khu vực còn khó khăn, nâng cấp, bê tông hóa đường nông thôn, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, sinh hoạt và sản xuất của người dân; bố trí kinh phí hỗ trợ giáo viên trực tiếp tham gia giảng dạy, góp phần nâng cao hiệu quả công tác xóa mù chữ tại địa phương.

Cử tri xã Thành Công kiến nghị: Cần rà soát, xác định rõ ranh giới giữa đất thuộc Vườn quốc gia Phja Oắc - Phja Đén và đất sản xuất của người dân, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các hộ dân; tình trạng lúa bị sâu bệnh, làm giảm năng suất tại xóm Nà Bản..

Lãnh đạo UBND 2 xã Thành Công và Phan Thanh, Tổ đại biểu số 16 trao đổi và trả lời những nội dung thuộc thẩm quyền; tổng hợp các ý kiến, kiến nghị chuyển các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.