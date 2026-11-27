Tham gia buổi tiếp xúc cử tri, Tổ đại biểu số 15 gồm các đồng chí: Đinh Đức Lân - Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; Hà Văn Di - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mai Châu; Lê Văn Thạch - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Lạc; Nguyễn Tuấn Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nật Sơn.

Tại hội nghị, đại diện Tổ đại biểu số 15 thông tin tới cử tri kết quả các Kỳ họp thứ 5, 6, 7 của HĐND tỉnh; tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2026 và kết quả hoạt động của HĐND tỉnh thời gian qua.

Đồng thời, thông báo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 8 (kỳ họp thường lệ cuối năm) diễn ra đầu tháng 12, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2026 và quyết định những nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Các thành viên Tổ đại biểu số 15, HĐND tỉnh tham gia buổi tiếp xúc cử tri 10 xã khu vực Tân Lạc và Mai Châu.

Cử tri ghi nhận và đánh giá cao kết quả các kỳ họp và công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 8 sắp tới. Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, đại diện cử tri các xã đã nêu nhiều ý kiến gửi đến các đại biểu đề nghị HĐND tỉnh xem xét, kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết.

Trong đó, nhiều cử tri kiến nghị về chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp thôn và các tổ chức đoàn thể tại cơ sở; hỗ trợ kinh phí hoạt động của chi bộ, ban quản lý thôn và kinh phí cho hoạt động văn hóa, văn nghệ ở cơ sở.

Cùng với đó, cử tri kiến nghị đầu tư làm đường kênh mương nội đồng; xây dựng Nhà văn hóa thôn phù hợp với quy mô dân số sau sáp nhập; nâng cấp, cải tạo hệ thống ngầm tràn qua suối trên tuyến Đường tỉnh 436, hiện có 5 ngầm tràn thường bị ngập, gây cản trở giao thông khi mưa lũ.

Đặc biệt, để thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững, cử tri các địa phương kiến nghị tỉnh xây dựng kế hoạch, quy hoạch thu hút đầu tư, tạo việc làm cho người dân; nâng mức chi trả tiền bảo vệ rừng phòng hộ hàng năm cho các hộ gia đình để người dân có kinh phí phát triển và bảo vệ rừng; quan tâm triển khai hệ thống phần mềm quản lý tài chính chung để thống nhất trong toàn tỉnh.

Cử tri cũng đề nghị các sở, ngành chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể cho các xã trong việc quản lý, thu hồi khoáng sản đất đắp cho các công trình đầu tư công trên địa bàn để các xã làm tốt công tác quản lý, sử dụng hiệu quả.

Đồng chí Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Đinh Đức Lân tiếp thu ý kiến cử tri.

Thay mặt Tổ đại biểu số 15, đồng chí Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Đinh Đức Lân đã trao đổi, làm rõ một số nội dung kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh. Đồng thời, ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri; giao tổ đại biểu tổng hợp đầy đủ, báo cáo HĐND tỉnh và chuyển các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.