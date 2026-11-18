Quang cảnh hội nghị tiếp xúc.

Tổ đại biểu số 15 gồm bà Đinh Minh Hà - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; ông Trần Đông - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; ông Hoàng Quốc Bảo - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bảo Yên.

Tại hội nghị, đại diện Tổ đại biểu thông tin đến cử tri tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2026; dự kiến thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm và kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp giữa năm 2026.

Đại biểu và cử tri dự hội nghị.

Tại hội nghị, cử tri các xã đã nêu 14 ý kiến, kiến nghị, tập trung vào những vấn đề thiết thực liên quan đến công tác cán bộ, chế độ chính sách, triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia và đầu tư hạ tầng giao thông.

Về công tác cán bộ cấp xã, cử tri đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ và các cơ quan chuyên môn rà soát vị trí việc làm, tiêu chuẩn, điều kiện của từng chức danh; hướng dẫn xếp ngạch chuyên viên chính và tương đương đối với cán bộ, công chức cấp xã đủ điều kiện. Đồng thời, kiến nghị có cơ chế đặc thù về xếp ngạch chuyên viên chính đối với 100% chức danh Phó Trưởng ban chuyên trách HĐND cấp xã, bảo đảm tương xứng với chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm được giao.

Các cử tri phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Đối với lực lượng hoạt động ở cơ sở, cử tri đề nghị đánh giá lại khối lượng công việc của người hoạt động không chuyên trách ở thôn sau sáp nhập; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 30/2026/NQ-HĐND theo hướng tăng phụ cấp hằng tháng, bổ sung hệ số hỗ trợ căn cứ quy mô diện tích và số hộ dân. Cử tri cũng kiến nghị nâng mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các chi hội đoàn thể và nhà văn hóa thôn phù hợp với quy mô dân số thực tế.

Liên quan đến các chương trình mục tiêu quốc gia, cử tri đề nghị tỉnh sớm ban hành hướng dẫn chi tiết triển khai các chương trình về văn hóa - xã hội, xây dựng nông thôn mới, dân tộc và miền núi; đồng thời ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật phục vụ các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất.

Hạ tầng giao thông tiếp tục là vấn đề được nhiều cử tri quan tâm. Cử tri xã Nghĩa Đô phản ánh tuyến Tỉnh lộ 153, đoạn từ cầu tràn bản Hón đi Bản Liền, thường xuyên bị ngập sâu vào mùa mưa lũ, gây ách tắc, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất và hoạt động dạy, học.

Trước thực trạng này, cử tri đề nghị tỉnh đầu tư xây dựng cầu bê tông cốt thép mới, quy mô rộng 6m, dài 40m, với tổng kinh phí dự kiến khoảng 12 tỷ đồng.

Cử tri xã Xuân Hòa kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành và đưa công trình cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 160 vào sử dụng. Bên cạnh đó, cử tri các xã đề nghị sớm bố trí kinh phí duy tu, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường trục thôn và công khai thời gian triển khai thực hiện.

Tổ đại biểu số 15 HĐND tỉnh Lào Cai tiếp xúc cử tri.

Thay mặt Tổ đại biểu số 15 HĐND tỉnh, ông Hoàng Quốc Bảo - Tổ trưởng Tổ đại biểu đã tiếp thu, trực tiếp giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền tại hội nghị.

Đối với các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, Tổ đại biểu sẽ tổng hợp đầy đủ, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và báo cáo tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh.