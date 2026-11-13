Tổ đại biểu số 14 HĐND tỉnh Lào Cai giám sát tiến độ, chất lượng đường giao thông nông thôn tại Gia Phú

Đoàn giám sát do ông Hà Thái Thọ - Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh, làm trưởng đoàn. Về phía xã Gia Phú có lãnh đạo xã, đại diện các bộ phận chuyên môn cùng bí thư chi bộ, trưởng thôn nơi có công trình được khảo sát.

Đoàn công tác khảo sát 2 công trình đường giao thông nông thôn ở xã Gia Phú.

Đoàn khảo sát tuyến đường giao thông nông thôn Giao Tiến, nay thuộc thôn Tiến Cường, và tuyến đường giao thông nông thôn thôn Mỏ, nay thuộc thôn Cù Hà. Tại thực địa, đoàn kiểm tra hiện trạng mặt đường, chất lượng thi công, tiến độ và các hạng mục phụ trợ của từng công trình.

Tuyến Giao Tiến dài 801 m, còn khoảng 150 m chưa hoàn thiện. Tuyến đường thôn Mỏ dài 480 m, đang thi công.

Qua khảo sát, đoàn ghi nhận, đánh giá cao chất lượng thi công tại các tuyến đường được kiểm tra. Đoàn đề nghị UBND xã phối hợp với các đơn vị liên quan đôn đốc nhà thầu bố trí nhân lực, phương tiện, đẩy nhanh tiến độ và hoàn thiện các hạng mục theo thiết kế, nhất là lề đường và hệ thống rãnh thoát nước. Việc thi công cần bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, chất lượng và an toàn để sớm đưa các tuyến đường vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương và vận chuyển hàng hóa của Nhân dân.