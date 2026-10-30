Tổ đại biểu số 13 HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Bảo Lâm.

Tại hội nghị, Tổ đại biểu HĐND tỉnh thông tin đến cử tri kết quả Kỳ họp thứ 6, Kỳ họp thứ 7 (chuyên đề) của HĐND tỉnh khóa XVIII; các nghị quyết đã được thông qua; dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026; thông báo khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2026, nhiệm vụ trọng tâm năm 2027 và kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại những kỳ họp trước.

Cử tri xã Bảo Lâm kiến nghị tập trung vào các vấn đề thiết thực tại cơ sở như: Đầu tư, nâng cấp đường, hệ thống điện sinh hoạt, viễn thông, cơ sở vật chất nhà văn hóa, công tác bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh trật tự và các chính sách trong lĩnh vực giáo dục, y tế.

Các ý kiến, kiến nghị được lãnh đạo HĐND, UBND xã, các cơ quan, đơn vị liên quan và Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu, trao đổi, giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền; tiếp tục tổng hợp các kiến nghị để chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.