Dự hội nghị có ông Đỗ Hiếu Thảo - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mường Bo; bà Sùng Thị Me, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND phường Sa Pa, đại diện Tổ đại biểu số 13 HĐND tỉnh.

Về phía xã Tả Van có ông Đỗ Văn Tân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; ông Giàng A Sở - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị cùng cử tri các thôn trên địa bàn.

Tại hội nghị, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin khái quát tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2027; dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XVII và kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp trước.

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, hội nghị ghi nhận 5 lượt cử tri phát biểu với 13 nội dung kiến nghị, đề xuất, trong đó có 6 nội dung thuộc thẩm quyền cấp xã và 7 nội dung thuộc thẩm quyền cấp tỉnh.

Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền cấp xã, cử tri đề nghị quan tâm bố trí kinh phí sửa chữa tuyến đường vào khu vực Ý Lình Hồ; khắc phục tình trạng xuống cấp, dột nát tại nhà văn hóa thôn Bản Pho; quy hoạch quỹ đất xây dựng nghĩa trang nhân dân tại thôn Giàng Tả Chải; đầu tư điện lưới cho các hộ dân chưa có điện.

Cử tri cũng kiến nghị xem xét bố trí thêm chức danh Phó Trưởng thôn nhằm hỗ trợ công tác điều hành ở cơ sở và kiện toàn nhân sự Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND cấp xã.

Đối với các nội dung thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, cử tri kiến nghị quan tâm đầu tư tuyến đường giao thông kết nối xã Séo Mý Tỷ với xã Tả Van; xây dựng cơ chế bảo tồn, phát huy giá trị danh thắng ruộng bậc thang; giải quyết dứt điểm việc phân định địa giới hành chính giữa xã Tả Van và các xã lân cận, đồng thời lập quy hoạch chi tiết khu vực danh thắng ruộng bậc thang.

Bên cạnh đó, cử tri đề xuất đầu tư công trình cấp nước sạch tập trung phục vụ sinh hoạt cho người dân tại 6 - 8 thôn; xem xét điều chỉnh Nghị quyết số 36 liên quan đến chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ cơ sở.

Tổ đại biểu số 13 HĐND tỉnh Lào Cai tiếp thu các ý kiến của cử tri xã Tả Van.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Đình Thăng - Phó Chủ tịch UBND xã Tả Van đã trực tiếp giải đáp, làm rõ 6 nhóm vấn đề thuộc thẩm quyền của địa phương; đồng thời tiếp thu các kiến nghị liên quan đến đầu tư, sửa chữa hạ tầng để rà soát, xem xét giải quyết theo phân cấp.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Đỗ Hiếu Thảo, đại diện Tổ đại biểu số 13 HĐND tỉnh, ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, những ý kiến tâm huyết, sát thực tiễn của cử tri xã Tả Van.

Đối với 7 nội dung thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, Tổ đại biểu sẽ tổng hợp đầy đủ, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh để chuyển UBND tỉnh và các sở, ngành chức năng xem xét, giải quyết theo quy định, góp phần tháo gỡ khó khăn, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân địa phương.