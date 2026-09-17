Tổ đại biểu số 13 HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý đất đai tại xã Tả Van

Quang cảnh buổi giám sát.

Theo báo cáo của UBND xã Tả Van, từ ngày 1/1 đến 22/8/2026, địa phương tiếp nhận 272 hồ sơ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai.

Trong đó, có 137 hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, 94 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất và các hồ sơ liên quan đến đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận, hòa giải tranh chấp, sử dụng đất kết hợp đa mục đích. Trong kỳ, UBND xã đã in và cấp 202 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các loại.

Công tác quản lý, giải quyết thủ tục hành chính về đất đai tại địa phương còn gặp một số khó khăn do địa bàn rộng, nhân lực chuyên môn mỏng; dữ liệu địa chính thiếu đồng bộ, chưa được số hóa triệt để; kết nối giữa phần mềm chuyên ngành và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính còn phát sinh lỗi kỹ thuật.

Đồng chí Phạm Bình Minh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tả Van phát biểu tại buổi giám sát.

Tại buổi làm việc, đoàn giám sát kiểm tra hồ sơ, làm rõ nguyên nhân đối với các trường hợp tồn đọng, quá hạn và đi thực địa một số điểm trên địa bàn xã.

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Phan Đăng Toàn đề nghị UBND xã Tả Van tiếp tục rà soát, phân loại từng nhóm hồ sơ tồn đọng để có giải pháp xử lý dứt điểm; tăng cường kỷ cương, trách nhiệm công vụ; đẩy mạnh phối hợp với các cơ quan chuyên môn nhằm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Theo kế hoạch, trong 2 ngày 17 - 18/9, Tổ đại biểu số 13 HĐND tỉnh giám sát chuyên đề việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất tại 3 xã Bản Hồ, Tả Van và Tả Phìn.