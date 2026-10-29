Tổ đại biểu số 12 HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các xã Nam Quang, Yên Thổ, Quảng Lâm

Tại hội nghị, đại biểu HĐND tỉnh báo cáo tóm tắt kết quả các kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh khóa XVIII; dự kiến nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2026; thông tin nhanh tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2026, phương hướng năm 2027; báo cáo kết quả trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Các đại biểu dự hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Nam Quang.

Cử tri xã Nam Quang kiến nghị: Quan tâm đầu tư xây dựng kè chống sạt lở bờ sông, suối; hỗ trợ giống cây trồng phát triển kinh tế và nồi chưng cất tinh dầu hồi; tiếp tục đầu tư, nâng cấp các tuyến đường nông thôn vào các xóm; đầu tư điện lưới sinh hoạt và sớm khắc phục dứt điểm các điểm sạt lở do mưa lũ gây ra.

Cử tri xã Yên Thổ đề nghị: Bố trí kinh phí xây dựng trụ sở làm việc tập trung của xã để thuận tiện trong giải quyết công việc hành chính và phục vụ người dân; nâng cấp tuyến đường tỉnh 215 qua địa bàn xã; tiếp tục đầu tư các tuyến đường liên xóm; hỗ trợ giống cây dâu phục vụ nghề nuôi tằm; quan tâm bố trí kinh phí tuyển dụng giáo viên hợp đồng, có chế độ, chính sách phù hợp cho đội ngũ giáo viên và học sinh; đầu tư điện lưới và phủ sóng viễn thông tại các điểm trường còn khó khăn.

Cử tri xã Quảng Lâm đề nghị: Cấp có thẩm quyền cấp kinh phí thực hiện công tác quy hoạch xã làm cơ sở đầu tư hạ tầng; xem xét cấp kinh phí cải tạo hoặc xây mới trụ sở làm việc của xã; đầu tư cải tạo, nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ Quốc lộ 34 kết nối sang xã Du Già (tỉnh Tuyên Quang); hỗ trợ khắc phục các thiệt hại do thiên tai; bố trí, điều động bổ sung nhân lực cho trạm y tế xã; xem xét cho viên chức tại các đơn vị sự nghiệp (Trung tâm Dịch vụ tổng hợp) được hưởng chế độ phụ cấp phù hợp; có hướng dẫn cụ thể việc triển khai nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn mới.

Các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền của địa phương được lãnh đạo UBND các xã tiếp thu, giải trình, làm rõ tại hội nghị.

Đối với những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp tỉnh và Trung ương, Tổ đại biểu HĐND tỉnh ghi nhận, tổng hợp đầy đủ báo cáo Thường trực HĐND tỉnh chuyển các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.