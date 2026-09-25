Tổ đại biểu số 12 HĐND tỉnh Lào Cai giám sát các công trình giao thông Bắc Hà - Si Ma Cai

Đoàn trao đổi với các địa phương, chủ đầu tư và đơn vị liên quan để đánh giá kết quả triển khai từng dự án.

Tham gia đoàn có đồng chí Lý Bình Minh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các thành viên Tổ đại biểu số 12; đại diện Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND tỉnh; Thường trực HĐND, UBND các xã có công trình được khảo sát; Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh Lào Cai; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bắc Hà, Si Ma Cai cùng đại diện chủ đầu tư, nhà thầu và đơn vị tư vấn giám sát.

Trong ngày, đoàn khảo sát các công trình trên địa bàn Cốc Lầu, Bản Liền, Bắc Hà và Si Ma Cai, gồm đoạn Cốc Lầu - Xuân Hòa thuộc Tỉnh lộ 160; các đoạn, tuyến liên quan đến Tỉnh lộ 153; tuyến Tỉnh lộ 159 qua khu vực Bản Phố - Hoàng Thu Phố - Lùng Phình - Si Ma Cai; cùng các công trình kết nối Si Ma Cai, Nàn Sán và cửa khẩu Hóa Chư Phùng.

Đoàn kiểm tra từng vị trí thi công, đối chiếu hồ sơ, tiến độ và khối lượng thực hiện.

Tại từng vị trí, đoàn kiểm tra tiến độ thi công, hiện trạng nền, mặt đường, taluy, các công trình bảo vệ tuyến và điều kiện bảo đảm an toàn giao thông.

Đối với những đoạn tuyến nằm sát sườn dốc, mép suối hoặc có điều kiện địa chất phức tạp, các thành viên đoàn trao đổi trực tiếp với cán bộ kỹ thuật, chủ đầu tư và đơn vị thi công để làm rõ giải pháp xử lý nền đường, taluy, thoát nước và các yếu tố có thể ảnh hưởng đến độ ổn định, an toàn và tuổi thọ công trình.

Đoàn kiểm tra khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở ta luy.

Song song với kiểm tra hiện trường, đoàn đối chiếu hồ sơ, tiến độ, khối lượng thực hiện và tình hình giải phóng mặt bằng; đồng thời làm rõ những khó khăn liên quan đến địa chất, thời tiết, nguồn vật liệu và tổ chức thi công tại địa bàn vùng cao. Qua đó, giúp đoàn có thêm cơ sở đánh giá sát thực chất lượng và tiến độ các dự án, nhất là tại những vị trí phát sinh khó khăn trong quá trình thi công.

Theo Kế hoạch số 18/KH-TĐB, đợt giám sát tập trung xem xét việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư công, từ quyết định chủ trương đầu tư, bố trí vốn, lựa chọn nhà thầu đến quản lý chất lượng, nghiệm thu và hiệu quả khai thác công trình.

Trên cơ sở hồ sơ và kết quả khảo sát thực tế, Tổ đại biểu số 12 HĐND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc với các địa phương, chủ đầu tư và đơn vị liên quan để đánh giá kết quả triển khai từng dự án, xác định rõ những khó khăn, vướng mắc và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị; từ đó tổng hợp, kiến nghị giải pháp xử lý theo thẩm quyền.

Các tuyến đường thuộc phạm vi giám sát có vai trò quan trọng trong kết nối các xã khu vực Bắc Hà - Si Ma Cai, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển nông sản, giao thương và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Việc tăng cường giám sát tại hiện trường, gắn với đối chiếu hồ sơ và tiến độ thực tế là cơ sở để kịp thời phát hiện, tháo gỡ những vướng mắc, thúc đẩy tiến độ, kiểm soát chất lượng công trình và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.