- Ngày 5/11, Tổ đại biểu số 1 HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Hữu Lũng và xã Hữu Liên trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026–2031.

Tổ đại biểu số 1 HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Hữu Liên

Tham gia tiếp xúc cử tri có đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Vũ Quang Hưng, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Thịnh, Phó Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh.

Dự hội nghị có lãnh đạo Sở Y tế, Sở Văn hoá -Thể thao và Du lịch; lãnh đạo hai xã Hữu Liên, Hữu Lũng và đại diện cử tri các thôn trên địa bàn hai xã.

Đồng chí Vũ Quang Hưng, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh thông tin về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh

Tại các hội nghị, cử tri được thông tin về dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh; nghe báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2026 của tỉnh, xã và kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền.

Cử tri xã Hữu Lũng tham dự hội nghị

Kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031 dự kiến diễn ra từ ngày 3 đến ngày 4/12/2026. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh dự kiến xem xét kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, kế hoạch năm 2027 và các nội dung về đầu tư công, ngân sách địa phương. Trong số các dự thảo nghị quyết dự kiến trình kỳ họp có nội dung về phát triển giao thông nông thôn và hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa, sân tập thể thao.

Cử tri thôn Tân Mỹ, xã Hữu Lũng phát biểu ý kiến tại hội nghị

Cử tri thôn Na Hoa, xã Hữu Lũng phát biểu tại hội nghị

Tại xã Hữu Liên, các đại biểu và cử tri còn nghe báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 19/2025/NQ-HĐND ngày 15/7/2025 của HĐND tỉnh ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và phát huy giá trị Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn, giai đoạn 2025 – 2030, gắn với triển khai một số hạng mục thuộc Đề án phát triển làng du lịch cộng đồng Hữu Liên giai đoạn 2026 – 2027.

Cử tri đại diện người cao tuổi xã Hữu Liên phát biểu tại hội nghị

Cử tri thôn Đoàn Kết, xã Hữu Liên phát biểu tại hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, xã Hữu Liên hiện có 40 cơ sở homestay, trong đó 28 cơ sở đạt chuẩn. Năm 2026, các công trình thuộc Đề án phát triển làng du lịch cộng đồng Hữu Liên được bố trí 20 tỷ đồng, đã giải ngân 7,9 tỷ đồng, đạt 39,5% kế hoạch. Thực hiện Nghị quyết số 19/2025/NQ-HĐND, xã tiếp nhận 16 hồ sơ đề nghị hỗ trợ homestay, song chưa có hồ sơ được giải ngân hỗ trợ, còn vướng mắc về đất đai, quy hoạch và điều kiện kinh doanh.

Lãnh đạo Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch phát biểu trả lời, làm rõ các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cử tri các xã đã bày tỏ sự quan tâm, đồng tình với những kết quả tỉnh và xã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Đồng thời kiến nghị nhiều nội dung, vấn đề thiết thực của địa phương liên quan đến quy hoạch, đất đai và giải phóng mặt bằng; phát triển du lịch cộng đồng, phát triển cây hoàng đàn Hữu Liên.

Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị xem xét kinh phí hoạt động của ban công tác mặt trận; mức trích hội phí Hội Chữ thập đỏ; hướng dẫn quản lý, sử dụng Quỹ chăm sóc người cao tuổi; kinh phí xây dựng nhà văn hóa thôn...

Lãnh đạo UBND xã Hữu Lũng trả lời, làm rõ các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền

Tại hội nghị, các đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND các xã, ngành chức năng đã trả lời, làm rõ các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến, kiến nghị tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; đồng thời trao đổi, làm rõ một số vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách, công tác quy hoạch sau sắp xếp đơn vị hành chính và điều kiện cơ sở vật chất, chế độ phụ cấp đối với cán bộ hoạt động không chuyên trách ở thôn.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền các xã tiếp tục quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan trong rà soát, triển khai quy hoạch chung, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn; đồng thời quan tâm các chính sách hỗ trợ, cải thiện điều kiện sinh hoạt và đời sống Nhân dân. Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh sẽ tổng hợp, chuyển đến các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết theo quy định.

Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quà cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã Hữu Liên

Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quà cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã Hữu Lũng

Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao tặng 40 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn hai xã Hữu Lũng và Hữu Liên, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.