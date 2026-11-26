Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Tại hội nghị, tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin tới cử tri các xã, phường kết quả các kỳ họp chuyên đề lần thứ 5, 6, 7 của HĐND tỉnh khóa XX; thông báo nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 8 (kỳ họp thường lệ cuối năm) của HĐND tỉnh và khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2026, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2027.

Thống nhất cao với nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XX, cử tri xã Hy Cương đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư hoàn thiện đồng bộ hạ tầng giao thông, cảnh quan Khu di tích lịch sử Đền Hùng; bảo đảm chế độ, chính sách cho cán bộ làm việc trong các tổ chức Hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và cho cựu chiến binh tham gia kháng chiến.

Cử tri phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Cử tri phường Nông Trang đề nghị các cơ quan chức năng kiểm tra, sửa chữa hệ thống đèn tín hiệu giao thông hoạt động ổn định để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; bố trí quỹ đất xây dựng nhà văn hóa tổ dân phố đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân. Đồng thời, xem xét giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai; tăng cường quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri.

Phát biểu với cử tri, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm Phú Thọ đang triển khai. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, hoàn thiện hệ thống chính sách; nỗ lực, quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số và tiếp tục chỉ đạo vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Thay mặt Tổ đại biểu tỉnh số 1, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang tiếp thu toàn bộ các ý kiến, kiến nghị của cử tri, giao các cơ quan chức năng của tỉnh và các địa phương xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.