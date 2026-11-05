Đại biểu thuộc Tổ đại biểu số 1 HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Thiện Tân

Đồng chí Bùi Thị Mẫn, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh thông tin về dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 – 2031

Dự hội nghị có đồng chí Vũ Hoàng Quý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và đồng chí Bùi Thị Mẫn, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh (thuộc Tổ đại biểu số 1 HĐND tỉnh) cùng lãnh đạo xã Thiện Tân và đông đảo cử tri thuộc các thôn trên địa bàn xã.

Các cử tri tham gia hội nghị

Trong chương trình, các cử tri được xem phóng sự báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 của tỉnh và xã; nghe dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh, HĐND xã nhiệm kỳ 2026 – 2031 và được thông tin kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền.

Cử tri thôn Đồng Tiến phát biểu tại hội nghị

Phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, cử tri các thôn đã tập trung kiến nghị một số vấn đề liên quan đến công tác quản lý đất đai như: đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh chuyển đổi mục đích sử dụng đất phù hợp với nhu cầu; xem xét điều chỉnh bảng giá đất... Cử tri cũng đề nghị tháo gỡ khó khăn trong việc tiếp cận các nguồn vốn hỗ trợ theo các nghị quyết; quan tâm nâng cấp hệ thống mương thoát nước; xây dựng cầu mới tại thôn Tân Lập; đầu tư cơ sở vật chất cho trường học; việc hỗ trợ cây, con giống, tìm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp...

Cử tri thôn Lay phát biểu ý kiến tại hội nghị

Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị cần quan tâm hơn đến công tác bảo vệ môi trường; xem xét chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn; đề xuất hạ thấp mức tuổi được hưởng trợ cấp xã hội đối với người cao tuổi…

Đồng chí Vũ Hoàng Quý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Sau khi nghe ý kiến của cử tri, đại diện lãnh đạo UBND xã Thiện Tân đã làm rõ thêm một số kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp xã.

Thay mặt Tổ đại biểu số 1 HĐND tỉnh, đồng chí Vũ Hoàng Quý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy ghi nhận, cảm ơn những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri xã Thiện Tân và tiếp thu, giải đáp một số nội dung thuộc thẩm quyền. Các kiến nghị còn lại sẽ được tổ đại biểu tổng hợp đầy đủ, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết, bảo đảm quyền lợi và đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Hội nghị tiếp xúc cử tri là dịp để đại biểu HĐND tỉnh nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề cử tri quan tâm, qua đó kịp thời phản ánh đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Đồng thời, góp phần tăng cường mối liên hệ giữa đại biểu dân cử với cử tri, phát huy vai trò giám sát của Nhân dân đối với hoạt động của chính quyền địa phương.