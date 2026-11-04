Tổ đại biểu số 1 HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Cai Kinh

Đại biểu dự hội nghị tiếp xúc cử tri

Cử tri tham gia hội nghị

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã được thông tin về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh và HĐND xã nhiệm kỳ 2026 - 2031; xem phóng sự về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 của tỉnh và xã.

Đại biểu Tổ Đại biểu HĐND số 1 tiếp xúc cử tri tại xã Cai Kinh

Ông Vũ Quang Hưng, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đại biểu Tổ Đại biểu số 1 HĐND tỉnh phát biểu ý kiến tại hội nghị

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cử tri xã Cai Kinh đã bày tỏ sự quan tâm, đồng tình với những kết quả tỉnh và xã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Đồng thời, cử tri đã kiến nghị một số vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Trong đó, đề nghị quan tâm bố trí kinh phí nâng cấp hệ thống thủy lợi phục vụ tưới tiêu, đầu tư đường giao thông, khắc phục tình trạng ngập cầu, ngầm tràn tại thôn Đoàn Kết vào mùa mưa lũ; sớm lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng tại khu dân cư thôn Cai Kinh và cải tạo lưới điện xuống cấp tại thôn Yên Vượng.

Cử tri phát biểu ý kiến tại hội nghị

Cử tri cũng phản ánh những bất cập trong thu gom, xử lý rác thải, chất thải nguy hại; đề nghị cải thiện cơ sở vật chất Trường Mầm non Cai Kinh, quan tâm hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, nâng cao giá trị sản phẩm na và mở các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn…

Cử tri phát biểu ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, đại biểu HĐND hai cấp cùng đại diện lãnh đạo xã đã lắng nghe, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời giải đáp, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với những ý kiến, kiến nghị vượt thẩm quyền, các đại biểu ghi nhận, tổng hợp để chuyển đến cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và trả lời cử tri theo quy định.

Lãnh đạo xã Cai Kinh phát biểu làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm

Ông Phan Hồng Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính, đại biểu Tổ Đại biểu số 1 HĐND tỉnh phát biểu làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm

Thông qua tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND hai cấp kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, đồng thời thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; qua đó, góp phần tăng cường mối liên hệ giữa đại biểu dân cử với cử tri và nâng cao hiệu quả giải quyết các kiến nghị từ cơ sở.