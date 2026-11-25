Hội nghị tiếp xúc cử tri phường Chiềng An.

Các đại biểu và cử tri dự hội nghị.

Tại hội nghị, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin tới cử tri kết quả 3 kỳ họp chuyên đề (lần thứ 3, 4 và 5); dự kiến nội dung, chương trình và thời gian tổ chức Kỳ họp thường lệ lần thứ ba, HĐND tỉnh khóa XVI. Đồng thời, báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại những đợt tiếp xúc trước.

Tổ đại biểu số 1 HĐND tỉnh trao đổi với cử tri phường Chiềng An.

Đại diện lãnh đạo phường Chiềng An đã báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 11 tháng và ước thực hiện cả năm 2026. Kinh tế địa phương tiếp tục tăng trưởng, giá trị sản phẩm trên địa bàn ước tăng 9%, đạt kế hoạch đề ra. Cà phê là cây trồng chủ lực, với diện tích trên 2.257 ha, sản lượng cà phê nhân ước đạt trên 19.300 tấn. Đến ngày 19/11, giải ngân vốn đầu tư công đạt 82,7% kế hoạch; 3 công trình trường học được bàn giao đúng dịp khai giảng năm học mới. Các lĩnh vực văn hóa, du lịch, giáo dục, y tế, an sinh xã hội được quan tâm; quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Lãnh đạo phường Chiềng An báo cáo tại hội nghị.

Tuy nhiên, thu ngân sách trên địa bàn mới đạt 74,79% dự toán tỉnh giao; giải phóng mặt bằng một số dự án còn vướng mắc; vi phạm trật tự xây dựng, lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ chưa được xử lý dứt điểm; hạ tầng cấp, thoát nước và xử lý môi trường còn bất cập.

Cử tri tổ 4 kiến nghị tại hội nghị.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường Tô Hiệu, Tổ trưởng Tổ đại biểu số 1, HĐND tỉnh thông tin dự kiến nội dung, chương trình, thời gian, địa điểm Kỳ họp thường lệ thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVI.

Cử tri phường Chiềng An kiến nghị các cấp, ngành quan tâm đầu tư công trình thoát lũ, hệ thống cấp nước, thủy lợi, bãi đổ thải Cao Pha; hỗ trợ nhân dân hiến đất mở rộng, nâng cấp đường giao thông; nâng cấp nhà văn hóa 15 tổ, bản và cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học. Đồng thời, xem xét chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở phù hợp với quy mô dân số từng tổ, bản.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Thay mặt Tổ đại biểu số 1 HĐND tỉnh, đồng chí Lò Minh Hùng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Chiềng An đạt được trong năm 2026; tiếp thu, giải đáp các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị phường tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; phát huy tiềm năng, lợi thế, phát triển nông nghiệp hàng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm cà phê, cây ăn quả; đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng đô thị, du lịch xanh, du lịch cộng đồng. Phấn đấu năm 2027, tăng trưởng giá trị sản phẩm đạt 10%, thu ngân sách trên địa bàn đạt ít nhất 26 tỷ đồng, giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công.

Đồng thời, tăng cường quản lý đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường; tập trung giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt, nguy cơ ngập úng, sạt lở; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo đảm công khai, minh bạch những vấn đề liên quan đến quyền lợi của Nhân dân.

Đối với các kiến nghị của cử tri, đồng chí đề nghị UBND phường rà soát, hoàn thiện hồ sơ, xác định rõ thẩm quyền giải quyết; phối hợp với các sở, ngành xây dựng phương án, lộ trình xử lý cụ thể. Tổ đại biểu số 1 HĐND tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị, báo cáo HĐND tỉnh và chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Tổ đại biểu số 1 tặng quà phường Chiềng An.